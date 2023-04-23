Okan Buruk: Gomis oynamak istemediğini ifade etti

"Penaltıcılarımızdan biriydi ama penaltıyı atamadı""Biraz şanslı olsa iki tane gol de atabilirdi""İki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum""Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor""Baskı güzel bir şey, sizi daha diri tutuyor"Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü...

"Penaltıcılarımızdan biriydi ama penaltıyı atamadı"

"Biraz şanslı olsa iki tane gol de atabilirdi"

Bafetimbi Gomis'in kalan lig maçlarında oynamak istemediğini belirten Okan Buruk, "Gomis, perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti. Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz karar verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi. Bununla ilgili gerekli kararı yönetimimiz verecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.