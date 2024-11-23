Okan Buruk: "Golü Yiğit'e armağan ediyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Golü Yiğit'e armağan ediyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Buruk, "Maç atmosferi zor bir statta oynuyoruz. Tabii ki hem çimlerin biraz uzun olması, sahanın maçtan önce ıslatılmaması, kuru bırakılması, atmosfer olarak da bugün iki takım için de şanssızlık, çok fazla rüzgar vardı. Bu, iki takımın oyununu da büyük ölçüde etkiledi. Tam olarak iyi bir maç atmosferi yoktu burada bugün. Bence oyunun kalitesini de, iki takımın maça odaklanmasını ve konsantrasyonunu etkiledi" ifadesini kullandı.

"1-0'dan sonra ikinci golü bulabilirdik"

Buruk, mücadeleyi de değerlendirerek, "1-0'lık bir galibiyet, rakibimizin de son dakikada kaçırdığı, direkten dönen bir pozisyon var. Oyun içine baktığımızda, 1-0 sonrasında ikinci golü bulabilirdik. İlk yarı daha az ürettik. İkinci yarı özellikle Batu Şahin'in oyuna girmesiyle ve rakibimizin 10 kişi kalmasıyla daha çok gol pozisyonuna girdik. Daha çok rakip kaledeydik. Daha iyisini yapabilir miydik, yapabilirdik. Belki bunu düşünmemiz gerekiyor. Biraz da oyunun üstünden, yani 1-0'lık üstünlükte, rakibimize bazen geçiş şansları verdik. Burada da hem taktiksel disiplinimizden ödün verdiğimiz yerler oldu. Bunun üstünden düşünüp geçmemiz gerekiyor. Ben Bodrumspor'u ve Bodrumsporlu oyuncuları tabii ki tebrik etmek istiyorum. Onlar da özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi bir mücadele gösterdiler. Kart konusuna gelince, biraz önce de baktım. İkinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum ve kırmızı kartın da doğru olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin mücadelesini takdir ediyorum ve onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

"Biz bir aileyiz"

Maça gelen Fatih Terim ile ilgilide konuşan Buruk, "Biz bir aileyiz. Daha önce de söyledim bunu. Uzun yıllar bir arada olduk. Galatasaray'ın başarısı için bir arada olduk. Şimdi de hepimiz duygusal olarak bugün ben olurum, başka gün başka bir oyuncu olur. Ama aslolan Galatasaray'ın başarısı. Bunun için de hem benden önce çalışmış insanlarla, Fatih Hocamız da bizim için çok önemli ve değerli. Hem gelecekte de burada olabilecek bütün teknik adamlarla, Galatasaray'ın içerisinden çıkmış teknik adamlarla iletişim içerisindeyiz. Bu da, dediğim gibi, buranın bir parçası olarak bize gurur veriyor. Bugün de kazanarak, puan olarak bu haftada yakalanmış en yüksek puana ulaştık. Bu da hem oyuncularım hem de bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Buruk, "Gerçekten zor bir deplasmanı geçtik. Burada oynamak gerçekten kolay değil. Bence bu, Bodrumspor için önemli bir avantaj. İkinci yarı belki yine ilk yarıdan daha çok maçları var. Ama ikinci yarı özellikle transfer olacak. Transferden sonra da Bodrumspor, özellikle iç saha avantajını çok net bir şekilde kullanabileceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Golü Yiğit'e armağan ediyoruz"

Attıkları golü Galatasaray maçına giderken trafik kazasına vefat eden Yiğit Kurt'a armağan ettiklerini belirten Buruk "Evet, maçtan önce de söylemiştik. Aslında güzel sahnelerden biri. Bence bugünün özelinde, tabii ki kazanmak, kaybetmek. Hepsi her takım için, her insan için var. Ama Yiğit'in resmini, golden sonra Batshuayi'nin gidip dokunması, golü ona armağan etmesi. Gerçekten bu çok etkileyiciydi benim için. Direkt kenardan, tabii ki gole sevindik ama Yiğit'in resmine gidip dokunması da bence çok önemliydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda çok üzgünüz ama Galatasaray taraftarı hiçbir zaman Yiğit'i unutmayacak. Galatasaray'ı izlemek için, gerçekten çok heyecanlı bir şekilde maçımıza gelirken vefat etti. Annesi ve babasıyla da bugün konuştuk, sarıldık. Onlar da anlattı. Bu konuda tabii ki çok üzgünüz. Bugün de böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah daha fazla böyle kazalar ve ölümler olmaz. Bu konuda da yine trafik anlamında hepimizin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama üzücü bir olay Yiğit hem benim için hem de takım için çok önemli. Burada da bugün galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Maçtan önce de söylemiştim; inşallah galip gelirsek bunu Yiğit'e armağan ederiz diye" dedi.

"Gökhan da çok iyi oynadı, giren yabancı kaleci de çok iyi oynadı"

Buruk, Bodrum FK kalecilerinin çok iyi oynadığını vurgulayarak, "Gökhan da çok iyi oynadı. Giren yabancı kaleci de çok iyi oynadı. Yani sadece kaleciler üzerinden değerlendirirsek yanılırız. Bence çok mücadele ettiler, çok koştular. Bu maça, bence oyuncularda belli bir ekstra motivasyon vardı. Bu da normal. Özellikle Galatasaray geliyor, ligin birincisi. ve yaklaşık 2 haftalık bir hazırlanma süreciniz var. Belki bizim için aynı süreç olmuyor çünkü biz milli takıma çok fazla oyuncu gönderdiğimiz için bir antrenmanla, bütün oyuncuların toparlandığı bir antrenmanla o maça çıkabiliyoruz. Ama rakibimiz özellikle 10-12 gün belki bu maça hazırlandı ve bunu da sahada gösterdiler. Ben oyuncuların performansını özellikle tebrik etmek istiyorum. Bu tabii ki bundan sonraki haftalarda da olumlu bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu. - MUĞLA