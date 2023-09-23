Okan Buruk: Galibiyeti hak ettik

- Okan Buruk : "Yoğun maç trafiği var, kazarak devam etmek istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Davinson Sanchez istekli ve motiveydi"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Maçın genelinde baktığımızda bugün kazanmayı hak eden takım olduğumuzu düşünüyorum. 4 maç üst üste kazandık. Yoğun maç trafiği var. Kazarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zorlu bir deplasman maçıydı. Özellikle geçen hafta aldıkları galibiyet sonrası daha moralli çıkacaklarını bekliyorduk. Maçın başı da böyle oldu. Rakibimizin bir organizasyonu var. Bizim de var. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarının sonlarına golü bulduk. İkinci yarıda topun bizde kalması, topa sahip olmak belli bir dakikaya kadar iyi giden bir oyun vardı. 2-0 sonrası da top bizdeydi. Hakim Ziyech sakatlanıp çıkarken golü yedik. Bizim için şanssızlıktı. Devamında da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın genelinde baktığımızda bugün kazanmayı hak eden takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için önemli bir 3 puan. 4 maç üst üste kazandık. Bugün sonunda ligde lideriz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yoğun maç trafiği var. Kazarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Zaha tam gireceği zaman hakem parmağındaki yüzüğü gördü"

Yedikleri golde sırasında Wilfried Zaha'nın oyuna neden giremediğin sorulması üzerine Buruk, "Hakim saha dışına çıktı, değişiklik çıktı. Zaha tam gireceği zaman hakem parmağındaki yüzüğü gördü. Onu bantlamamış. O arada da Kerem'in de yerini değiştiriyorduk, Zaha oyuna girecek diye. Futbolda az görülebilecek bir şey. Bu da bize ders oldu. Hakim sakatlığı için tekrar oyuna sokmadık Fair-Play çerçevesinde davrandık ama devamında kötü gol oldu. Rakibi de tekrar oyun içerisine soktuk" şeklinde cevap verdi.

"Davinson Sanchez istekli ve motiveydi"

İlk kez oynayan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez hakkında konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Davinson zaten 11'de başlayacaktı. Victor'u dinlendirecektik. Davinson performansıyla önemli bir katkı sağladı. Hava toplarında, takımı öne doğru çıkarması, pas trafiğinde olumlu işler yaptığını düşüyorum. İlk maçına göre istekli ive motiveydi. Kaan da bence oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı. Abdülkerim'in performansını çok beğendim. O da uzun bir süre sol bek oynamadı. Ne kadar sol ayaklı olsa da orada gidip gelmek kolay bir şey değil. Bugün için bizim için cebimizde kalan Abdülkerim'in sol bek oynaması ve Ziyech'in 10 numara pozisyonunda oynaması. Burada olumlu geri dönüş aldık" ifadelerini kullandı.

"Bize düşen Montella'ya destek olmak"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için ise Okan Buruk, "Bir değişim oldu. Ülkemiz için, milli takım için hayırlı olsun. Önemli bir şansımız var. Grupta kaybetmiş bir şeyimiz yok. Yüzde 90 o gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkma olasılığımız çok yüksek. Ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah Avrupa Şampiyonası'na ülkemizi götürür. Yeni hocamız Montella'ya başarılar dilemek istiyorum. Böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak. Milli takıma birçok oyuncu veriyoruz. Hocamıza destek olacağız" açıklamasında bulundu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Mauro sezon başı yapmadı. Çok geç katıldı. Çok hızlı bir şekilde takımın içine soktuk. O da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takip ediyoruz. Hem kilosunu verdi yağ oranı düştü. Gün geçtikçe hazır duruma gelecek. Onun en iyi performansı, oyun zekasını, golcülüğü birçok şeyin üstüne çıkıyor. Gün geçtikçe de forma giriyor. Sezon başı yapmadı, ailevi sıkıntılarından dolayı evde kaldı. Her geçen daha iyiye doğru gidiyor. O da sahada kalmak istiyor. Maçın gidişatına göre bunu değerlendirmek gerekiyor. Belki bazı maçlarda yorulduğu yerde onu dinlendirme şansımız olur" diye cevap verdi.