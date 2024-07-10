Okan Buruk : Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz

"Icardi fiziksel olarak iyi geldi"

"En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı"

"Batshuayi; takımı, ligi tanıyor. Bizim için önemli bir transfer oldu"

"Milli takımda 2 oyuncu ön plana çıktı. Birisi Barış Alper, diğeri Ferdi"

SERHAN TÜRK / LİNZ-AVUSTURYA, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadro genişliğine ve oyuncu havuzumuza baktığımda en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu daha önemli bizim için" dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımda yer alan oyunculara 22 Temmuz'a kadar izin verdiklerini belirten Okan Buruk, "Biraz sıcak. Son yıllarda değişen iklimlerle birlikte buralar da sıcak oluyor. Güzel bir otel, güzel bir saha. Antrenman sahalarının kalitesi çok önemli bizim için. Dün başladık. İki antrenmanımız var. Yarın sabah antrenman yapıp, akşam maç oynayacağız. Bu dönem hazırlık maçları oynamak, önemli ama bir yandan da hazırlık maçları yüklemenin bir parçası olacak. Yani burada sonuç odaklı olmayacağız. İlk maçımızı daha hazır bir takıma karşı oynayacağız. Süreleri bölerek bütün oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Kalabalık bir kadro geldik. Hem genç oyuncularımız hem de kiradan dönen oyuncularımız var. Verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız, 9 günlük bir süre. Zaten bu tür kamplarda sıkılacak vakit olmuyor. Her gün çift antrenman oluyor. 3 tane hazırlık maçımız var, sonuç odaklı olmayacağız ama Galatasaray çıktığı her maçı kazanmak ister. Kazanmayı düşüneceğiz. İyi durumdayız. Sadece milli oyuncularımız dönmedi. Türk Milli Takımı'nda olan oyuncularımıza ayın 22'sine kadar izin verdik. Onlar ikinci kampa gelecekler. Davinson milli takımda. Ayın 14'ü gibi bitecek. O da izin süresinden sonra bizimle beraber olacak" ifadelerini kullandı.

"ICARDİ FİZİKSEL OLARAK İYİ GELDİ"

Takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi ile iki yıldır sezon başı kampı geçiremediklerini ifade eden Buruk, "Icardi fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncularımız için önemli bu. Birçok oyuncumuz bu dönemi aktif geçirdi, Mauro da onlardan biri. Son gelen Icardi ve Ziyech. Ziyech'e de milli takımdan dolayı bir izin vermiştik. Onları biraz daha yavaş tempoyla takım seviyesine getireceğiz. Mauro için en önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Son 2 senede bunu onla yaşayamamıştık. Bütün oyuncular için sezon başı kampı önemli oluyor. Onların takımla birlikte antrenman temposuna girmesi bunun içinde devamlılıkları bizim için çok önemli olacak" şeklinde konuştu.

"EN AZ ENDİŞELİ OLMASI GEREKEN GALATASARAY TARAFTARI"

En doğru transferi yapmak için uğraş verdiklerini, Galatasaray taraftarının bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı olmalı diye düşünüyorum. Şampiyon takımın taraftarı. Kadro genişliğine ve oyuncu havuzumuza baktığımda en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu daha önemli bizim için. Tabii ki kampa yetişmesi için uğraşıyoruz. 2 gün sonra da olabilir, 5 gün sonra da olabilir, bir sonraki kampta olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bize bağlı olmuyor. Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar iyi ama en doğrusu bizim için önemli olacak. Düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan da baktığımızda hiçbir eksiğimiz yok. Bir sağ bek ve orta saha transferi düşünüyoruz. Elimizde oyuncular var ama bu transferleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif A.Ş Cenk bey sıkı şekilde çalışıyor. Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam eden, saha dışında da güçlenen bir takım görüyoruz. Son genel kurulda alınan yetki de kulüp açından çok önemliydi. Buradan bütün üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim, takım ve camia için çok önemli. İleriye dönük takımın önü çok açık. Biz de saha içinde aynı güçlü oyunumuzu sürdüreceğiz. Başarımızı sürdüreceğiz. Camia olarak kenetlendikçe daha da büyüyoruz. Geçen de bunu söyledim. Geçen sezonun sonu gibi birlikteliğe ihtiyacımız var. Ben sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini istiyoruz. Başkanımız da her zaman söylüyor. Hangi oyuncuyu istiyorsanız, en doğrusunu gidin alın diyor. Burada bir kısıtlama yok. O anlamda da çok şanslıyız" diye konuştu.

"BATSHUAYI; TAKIMI, LİGİ TANIYOR. BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TRANSFER OLDU"

Batshuayi'nin takıma hemen adapte olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens, forvet özellikli bir 10 numara. Icardi'nin yanında değerlendirdiğimiz maçlar oldu. Zaten rakibi her zaman rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyoruz. Oyuncu hareketliğine bakınca farklı profiller olabiliyor. Batshuayi'yi bu sistem içinde önde ikilide kullanacağız. Mertens'i aynı zamanda orta sahada da kullandık. Bu da formasyonlardan biriydi. Oyuncularımızı göreceğiz. Fazla maç oynuyoruz. Doğal rotasyonlar oluyor. Bu sene bunu daha net şekilde yapabiliriz. Bütün oyuncularımız süre aldı. Yine aynı şey olacak. Batshuayi'nin avantajı hızlı şekilde geldi ve takıma katıldı. Gerçekten uzun yıllardır burada oynuyormuş gibi. Arkadaşlarına adapte oldu. Takımı, ligi tanıyor. Bizim için önemli bir transfer oldu."

"12 YABANCI SİZİ BİRAZ KISITLIYOR"

Birçok mevkide transfer çalışmaları yapıldığını, yabancı oyuncu kuralında hızlı değişiklikler olduğunu bunun da kendilerini biraz kısıtladığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her mevki ile ilgili çalışmamız var. Elimizde çok iyi oyuncular var. Biz uzun vadede takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Diğer mevkilerde de aynı şekilde olabilir. Yabancı sınırı 12. 17'den 14+3'e bu sene de 12'ye düştü. Çok hızlı bir düşüş bu. Biz Yusuf Demir ve Ross'u 21 yaş altı oyuncu olarak aldık. Şu an elimizde yabancı olarak duruyor. Bu anlamda her şey hızlı değişiyor ülkemizde. Bu sene bir anda 12'ye indi. Bunda da adapte olma sorunu oluyor. İstediğiniz gibi transfer yapamayacaksınız. Elinizdeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek zorundasınız. Başka takımlarda oynamak zorundalar. Bir yandan da onların yerine oyuncu alabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Bu anlamda 12 yabancı sizi biraz kısıtlıyor. 2 tane yabancı oyuncu almak istiyoruz. Onun yanında Türk oyuncular olursa opsiyonlara bakacağız."

"MİLLİ TAKIMDA 2 OYUNCU ÖN PLANA ÇIKTI. BİRİSİ BARIŞ ALPER YILMAZ BİRİSİ FERDİ"

EURO 2024'te Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdikleri performanslarla ön palana çıkan iki oyuncu olduğuna dikkati çeken Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Turnuvaya baktığımızda milli takımda 2 oyuncu ön plana çıktı. Birisi Barış Alper, diğeri Ferdi. İki tane önemli oyuncu. Barış'ın gelişimi, onunla çalışan, birçok mevkii de onu kullanan ve turnuvaya hazırlayan bir teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak yürütmek en çok onun başarısı. Bu anlamda kutlamak istiyorum. Diğer bütün milli oyuncularımızı kutlamak istiyorum. Çok uzun bir maratondan geçtiler. Kerem de Abdülkerim de Kaan da çok sayıda maç oynadılar. Milli takıma hizmetleri Galatasaray açısından gurur verici, diğer takımlar içinde aynı şekilde. Barış'ın performansı önemliydi, ön plana çıktı. Oynadığı rakiplere karşı kim olursa olsun üstünlük kurdu. Bu anlamda mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak eden birisi. İnşallah önü çok açık bu da bizimle beraber olsun."