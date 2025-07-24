Okan Buruk: Galatasaray Sezona Hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının istek, konsantrasyon ve uyum olarak sezona hazır olduğunu söyledi.

Buruk, Avusturya kampındaki "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Hem kendi oyununuzu oynayıp hem tüm futbolculara süre vermek hem de kazanmak istiyorsunuz. Kazanmak çok önemli olmasa da moral veriyor. İyi ve kaliteli bir oyun oldu. İstediğimiz gibi sahaya yerleştik. Oyunun her bölümüne hakimdik. Öndeki baskılarımızı doğru yaptık. Genel olarak güzel maçtı." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, yeni transfer Leroy Sane'nin yarın takımla antrenmanlara başlayacağını belirterek "Genel olarak hazırız. İsteğimiz, konsantrasyonumuz ve takım oyunumuz yerinde. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Genç stoper Arda Ünyay'ın performansını öven Okan Buruk, "Geçen sezon ortasında Arda'yı transfer ettik. Yaklaşık 1-1,5 ay sakatlığından dolayı antrenman yapamadı. Sezonu bizimle tamamladı. Sadece 1 maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Yüksek tempoda yaptığımız antrenman oyuncuların fiziksel gelişimini, direncini ve güçlerini ortaya çıkardı. Arda'nın fiziksel özellikleri, hızı ve ayakları çok iyi. Bugün topu kullandı, birebirleri doğru oynadı, öndeki baskılara doğru çıktı. Oyunumuza çok çabuk adapte oldu. 18 yaşında ve ilk defa Galatasaray forması giyen bir futbolcu gibi değildi. Sanki uzun yıllardır bu takımın parçası gibi oynadı. Bu sevindirici. Arda'yı geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Altyapıdan birçok oyuncumuz var. Takımda onlara örnek olabilecek, onları sahiplenen çok önemli oyuncular var. Arda, oynadığı 3 maçta çok iyi işler yaptı. İki gol attı ama oyun anlayışı, konsantrasyonu, isteği, hırsı çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

"Her mevkide birçok oyuncumuz var"

Kısa süren kampı değerlendiren Buruk, "Tüm oyuncularımın çalışmasından çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin takıma girişi çok sevindirici. Bugün oynayan bütün oyuncuları çok beğendim. Hepsi elinden geleni yapmaya çalıştı. Her oyuncumun performansından, saha içi ve dışındaki birlikteliklerinden memnun kaldım. Dört günlük bu kamp bizim için faydalı oldu. İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla hazırlandık. Her mevkide birçok oyuncumuz var. Bugün 2-3 oyuncumuzu farklı mevkide değerlendirdim. Bu da benim için önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, sezon öncesi santrfor belirsizliği olduğuna değinerek "Barış'ı santrforda oynattım. Daha önce oynamıştı ama uzun zamandır kanatta görev yapıyordu. Yeniden santrfor oynaması güzel oldu. Sezonun başında forvette kiminle ve nasıl başlayacağımız bizim için bir soru işareti. Victor Osimhen'i bekliyoruz. Bir an önce gelmesini istiyoruz ama o da bir antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girişi ve Morata'nın durumu netleşecek." diye konuştu.

Sallai: "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın Macar oyuncusu Roland Salli, sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini dile getirdi.

Cagliari'ye karşı çok iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Sallai, "Sezon başlamadan önce de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız üç hazırlık maçını da kazanmayı başardık. Mutluyuz ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yapacağımız maçlar. Çok daha iyi çalışmamız ve ilk maçımıza hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sallai, genç stoper Arda Ünyay ve genç oyuncuların performansıyla ilgili, "Gençlerin gösterdiği gelişimden dolayı çok mutluyuz. İyi oyun çıkardılar. Bu da kulüp ile akademinin başarısı ve hocamızın çok iyi iş çıkardığının göstergesi. Gençler iyi işler çıkardıkça ve geliştikçe biz de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Galatasaray'daki atmosferi değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası en iyi hislerden ve atmosferlerden bir tanesi. Belki de en iyisi de olabilir. Kariyerim açısından da burada olduğum için çok mutluyum. Bir şampiyonluğum oldu. Galatasaray'la gelecekte de çok daha fazlalarına imza atmak isteriz." şeklinde görüş belirtti.

Roland Sallai, sağ bek oynamasıyla ilgili, "Çok pozisyonda oynayabiliyorum. Esnek bir oyuncuyum ben. Fakat sahanın daha ilerilerinde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım takımım için mücadele ediyorum. Hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. Hocam beni sahaya çıkardığı sürece ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.