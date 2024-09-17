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Okan Buruk, Galatasaray'la 5'te 5 Yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1998-1999 sezonundan sonra Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan ikinci Türk teknik adam oldu. Cimbom, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek bu başarıyı elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başlayan Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarı elde etti.

Aslan, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 5'te 5 yaptı. Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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