Okan Buruk, Galatasaray'la 5'te 5 Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başlayan Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarı elde etti.

Aslan, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 5'te 5 yaptı. Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu. - İSTANBUL