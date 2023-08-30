Okan Buruk, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden sonra 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden sonra 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray Norveç ekibi Molde'yi eleyerek, gruplara kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sonuçla antrenörlük kariyerinde 2. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Buruk, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. - İSTANBUL