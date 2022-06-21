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Okan Buruk, Galatasaray için geldi

İhlas Haber Ajansı - Ferhat Yasak - Spor
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- Okan Buruk, Galatasaray için geldi Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

- Okan Buruk, Galatasaray için geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, saat 21: 45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Fransa'nın Paris şehrinde ailesiyle birlikte olduğunu aktaran genç teknik adam, Galatasaray ile anlaştığı sorusuna yönelik yaptığı ilk açıklamada, "Planlı bir programım vardı, İstanbul'a geldim. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok" dedi.

Sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Teknik Direktör Domenec Torrent ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Galatasaray yönetimi ile görüşecek Okan Buruk'un önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Spor

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