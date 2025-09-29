GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak. Sahamızda bu türlü maçları, şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte yarın da bunu başaracağımızı biliyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile futbolcu Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Yeni hizmete giren toplantı salonu ve Liverpool'un kalitesine dikkat çeken Buruk, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Turgay Vardar Salonu olduğunu için onu rahmetle anıyoruz. Jota 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Liverpool maçı öncesi anmamız gereken oyuncularından biri o. Yarın statta da buna benzer şeyler olacaktır. Liverpool çok iyi, formda bir takım. Son maçını kaybetse de iyi oynamasa da çok fazla pozisyon verse de çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne ve kendi ligine iyi başladı. Sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede göstermemiz gereken maçlardan biri. Konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gereken, odaklanmamız gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak. Sahamızda bu türlü maçları, şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte yarın da bunu başaracağımızı biliyoruz. Benim dönemimde en sert maçlardan biri olacak, Bayern Münih maçlarını sayabilirim. Çok önemli ve başarılı bir takım. Çok başarılı bir hocaları var. Biz de kendi planlarımızla sahada olup, en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Takımın performansı ile ilgili konuşan Buruk, "Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncuların iyi hazırlanması, maç planının iyi yapılması, bence öncelik teknik ekipte. Bütün oyuncularıma güveniyorum. Çok önemli oyunculara sahibi Artık Galatasaray'ın yarından itibaren net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi lazım" şeklinde konuştu.

'TUTKUYU SAHADA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Liverpool'a karşı attığı golün hatırlatılması üzerine Buruk, "Bir orta saha oyuncusu olarak uzaktan bir gol atmıştım. Mario'dan da o golü bekliyoruz. Galatasaray çok büyük, önemli maçlar oynadı… Taraftarımızla birlikte o tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Liverpool'un, Newcastle United maçını izledim. Newcastle, 10 kişi bile tutkuluydu. Bu tutkuyu sahada göstermemiz gerekiyor. Ondan sonra goller de skor da gelecektir" dedi.

'NEGATİF HAVANIN OLUŞMASI GAYET NORMAL'

Eintracht Frankfurt yenilgisine de değinen Buruk, "Bu gayet normal. İlk maçta beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni maç bizi bekliyor. Her maçta olduğu gibi bu maçta tek isteğimiz kazanmak olacak. Bunun için mücadelemizi vereceğiz. Bu negatif havanın oluşması gayet normal" ifadelerini kullandı.

'ÖNCEKİ MAÇI UNUTTURMA ŞANSIMIZ VAR'

Kadronun önemine değinen Buruk, "Yarın sadece başlayacak 11 değil, bence maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak… Sadece düşüncemiz bu maçı kazanmak üzerine, rakibimize sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi ve takım olabilmemizi ve hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü. Önümüzde şans var. Kötü başladığımız Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirmek şansımız var. Bir önceki maçı da unutturma şansımız var. Bu açıdan bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

'OSİMHEN'İN BUGÜNKÜ DURUMUNA BAKIP KARAR VERECEĞİZ'

Osimhen'in durumuna ilişkin de bilgi veren Buruk, "Antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi bizim için pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp, karar vereceğiz" dedi.

'İNANAN BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİM'

Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen senenin kazananı Paris Saint Germain, son maçta 24'e kalan bir takım. Bu formatta kötü başlayıp, iyi bitirme şansınız da var. Galibiyetler çok değerli… Sahada iyi bir takım olmamız, inanmamız gerekiyor. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim, onlara güveniyorum" diye konuştu.

'RAKİBİMİZİ EN ZOR DURUMLARA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Liverpool karşısında oynayacakları oyuna dair düşüncelerini de aktaran Buruk, "Birinci amacımız rakibimizden korkamadan sahada mücadele etmek. Top onlardayken de çok iyiler, geçişlerde inanılmaz hızlılar. Rakibimizin hücum güçlerini düşünüp, onlara karşı önlemler alacağız. Biz yüzde 100'ümüzü verip, rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

MARİO LEMİNA: AGRESİF OLMAK VE RAKİBE BOŞLUK BIRAKMAMAK ÖNEMLİ

Aynı toplantıda konuşan Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ise, Liverpool karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, "Çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz bu maça pozitif yaklaşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbolculardan oluşuyoruz. Rakip zor da olsa 3 puan almak istiyoruz. Ümit ediyorum ki bu sene büyük başarılara imza atacağız" dedi.

'TARAFTARIN BİZİMLE GURUR DUYMASINI İSTİYORUZ'

Taraftarın kendileri ile gurur duyması gerektiğinin altını çizen Lemina, "Liverpool'un nasıl bir takım olduğunu biliyorum. Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyoruz. Biz, de kendimizle gurur duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK'

Liverpool'un zayıf olduğunu söylemenin doğru olmayacağını söyleyen oyuncu, "Bu dönemde Liverpool'un zayıf olduğunu söylemek doğru olmaz. Sahamızda oynayacağımız için kendimize güvenmemiz lazım. İlginç bir maç olacak. Nasıl bir reaksiyon göstereceklerini bilmiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. Sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyorlar. Biz de sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyoruz. Bu maç için konsantre olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

'MAÇA NASIL BAŞLADIYSAK ÖYLE DEVAM ETMELİYİZ'

Frankfurt deplasmanındaki farklı mağlubiyete de değinen tecrübeli oyuncu, "Eintracht Frankfurt maçının başında iyi oynadık. Bu tarz maçlarda ufak hatalar maçın gidişatını etkiliyor. Tekrardan odaklanmamız gerekiyor. Maça nasıl başladıysak öyle devam etmeliyiz. Yeni bir maç var önümüzde. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.