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Okan Buruk: 'Fenerbahçe ile 8 Puan Fark Çok Önemli'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 5-1 mağlup ettikleri maç sonrası Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmanın önemine dikkat çekti.

- Okan Buruk : "En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark önemliydi"

KAYSERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kayseri deplasmanı çok zor bir deplasman. Baktığımızda benim son 2 yılımda, ondan öncesi de var, Galatasaray burada maç kazanmıyordu. Bugünkü oyun içerisinde de objektif olarak değerlendirmek gerekiyor ki, Kayserispor oyuna iyi başladı, ilk yarıyı çok iyi oynadı. İkinci yarı 3-1'den sonra tabii ki bizim oyunun içerisinde daha rahatlamamız, hücumları daha etkili yapmamız bizim istediğimiz skora geldi ama Kayserispor'un da oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Belki çok erken bir tepki de oldu ama dediğim gibi Kayserisporlu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular, hem pozisyona girdiler. Zaman zaman oyun içerisinde bizi zor duruma düşürdüler" diye konuştu.

Oyuncularının yüksek konsantre ile oynadıklarını kaydeden Buruk, Fenerbahçe ile puan farkının 8'e çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark çok önemliydi. Bunu yakaladık. En başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, üst düzey konsantrasyonla oynadılar. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele ettik. Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı, oyunun sonlarına doğru da onları koruma adına değişiklikler yaptık. Bizim için güzel bir maç, güzel bir akşam oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: 'Fenerbahçe ile 8 Puan Fark Çok Önemli'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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