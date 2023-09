- Okan Buruk : "Doğru bir tarih olduğunu düşünmüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Icardi ve Kerem'in verdiği penaltı kararının yanındayım"

"Burası Şampiyonlar Ligi finali oynandığından halı gibiydi"

"Mauro Icardi, Türkiye Ligi için önemli bir marka değeri oldu"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, TFF Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Sıcak baktığım bir şey değil. Oyuncularımın da mutlu olacağı bir şey değil. Tarih olarak oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı. Doğru bir tarih olarak olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın 1. dakikası maçın maçın nasıl geçeceğini gösterdi. Çok hızlı bir şekilde kaleye gittik. Birçok gol pozisyonları yakaladık. Bunları maçın başından sonuna kadar kendi kalitemizin altında değerlendirdik. Kanatlarda hücumda çok rahat şekilde pozisyonlar bulduk. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz daha iyi olsaydı farklı olabilirdi. Maçın sonunu 1-0 bitirmek her zaman risk. Bugün sonlandırmada yaşadığımı problemler skorun burada kalmasını sağladı. Rakibin ikinci yarının başında bir, iki tane pozisyonu oldu. Onun dışında maç istediğimiz gibi geçti. İkinci golü daha erken bulsaydık daha erken değişiklikler planlıyorduk. Üst üste oynayan oyuncularımızı dinlendirmek istiyorduk. Her 3 puan önemli. Yolumuza devam ediyoruz. 5 maç üst üste kazandık" diye konuştu.

"Icardi ve Kerem'in verdiği penaltı kararının yanındayım"

Mauro Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıyı kullanma şeklinin sorulması üzerine Buruk, "Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Geçen sene de birkaç maç denemek istemişlerdi. Bugün özellikle bunu denediler. Onların denemelerine saygı duyuyorum. Direkt vuruş da kaçabilirdi. Bu şekilde kaçtı. Oyuncularım orada sorumluluk aldı. Mauro daha önce de bunu yapmıştı. Geçen seneden beri bunu denemek istiyordu. Burada rakibe saygısız yok. Futbolun içerisinde olabilecek bir şey. Bu tür denemeler daha önce de yapıldı. O pozisyon kaçtı, devamında Mauro golü attı. Galatasaray için önemli 3 puan rol oynadı. Kaçırabilirler, hata yapabilirler. Kerem topun başına geçince Kerem'in atacağını düşündüm. Daha önce konuşmuştuk. Bugün denediler. Oyuncularımın verdiği kararın yanındayım" şeklinde cevap verdi.

"Amacımız taraftarımızı mutlu etmek"

Kazanarak yollarına devam ettiğini vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sezon çok erken başladık. Transfer sonrası kadromuza geç katılan çok fazla oyuncu var. Bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncuları hazırlıyoruz. Geçen seneki şampiyonlukta 14 maçlık seri yakalamıştık. Bu sene kazarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmaktır. Galatasaray teknik direktörü olarak da isteği, arzum her maçı kazanmak. Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun da çok önemli. Taraftarlarımızın isteği, desteğiyle daha iyi olacağız. Geçen seneki hedefimiz şampiyonluktu, Şampiyonlar Ligi'ne girmekti. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkmak, ligde şampiyonluk ve Türkiye Kupası, 3 tane büyük hedefimiz var. Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmeye çalıyoruz. Sokakta Galatasaray sevgisinin ne kadar arttığını görüyoruz. Teknik direktör olarak bu beni mutlu ediyor. Amacımız taraftarımızı mutlu etmek, taraftarımızın göğsünü gere gere dışarı gezmesi. Her geçen gün daha yukarı giden çizgimiz var. Oyuncularımız hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Burası Şampiyonlar Ligi finali oynandığından halı gibiydi"

Atatürk Olimpiyat Stadyumu zemininin sorulması üzerine Okan Buruk, "Geçen hafta Karagümrük maçını seyretmiştim. Zeminin orada iyi olmadığını görmüştüm. Çok iyi bir zemin değildi. Genel olarak statlarımızda zemin sorunu yaşıyoruz. Aşırı sıcaklar zemini bu hale getirdi. Burası Şampiyonlar Ligi finali oynandığından halı gibiydi. Bugün çok daha gerisinde. Oyuncularım da bundan memnun değiller. Çok önemli oyuncular getiriyorsunuz, maalesef zeminlerle ilgili problemler yaşıyoruz. Ekim ayında zeminlerin toparlanacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Mauro Icardi, Türkiye Ligi için önemli bir marka değeri oldu"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Buruk, "Türkiye Ligi için önemli bir marka değeri oldu. 7'den 70 herkesin sevdiği bir insan oldu. İnsanlığıyla da katkı sağladı. Attığı goller, takımımıza verdiği katkı önemli. Bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Bu sene bize geç katıldı. Oynayabildiği kadar oynamak istiyor. Skor aldıktan sonra dinlendirmeyi düşündüğüm oyuncularımdan biri" dedi.

"Doğru bir tarih olarak olduğunu düşünmüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili yaptığı açıklamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "O tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk. Şöyle tabii devre arası düşüncemiz vardı. İnanılmaz bir yoğun dönem geçeceğiz. Orada bir maç oynayacağımızı düşünmüyordum. Fenerbahçe için de bizim içinde orada verebileceğimiz 3-4 günlük iznin de ortadan kalkmasını sağlıyor. Sıcak baktığım bir şey değil. Oyuncularımın da mutlu olacağı bir şey değil. Tarih olarak oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Türkiye dışında olacaksa gideceğiz, geleceğiz. Bütün sezon yoğun geçiyor. Bir sonraki milli takım arasından sonra 7 maç üst üste maç oynayacağız. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı. Doğru bir tarih olarak olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.