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Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Spor Haberleri

Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Denizli Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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