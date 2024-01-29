Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sağ Bek ve Sol Bek Transferi İstiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma gününe kadar hızlı bir şekilde sağ bek ve sol bek transferini yapmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Beklediğim gibi bir oyun oldu. Sabırlı, sakin olduğumuzda sonucun getireceğini düşünüyorduk. Maçın genelinde bunu yaptık. Hep gol atacağımız gibi gitti maç. Beklediğimiz anda gol yedik. 1-0 sonrası reaksiyon gösterdik. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok pozisyona girdik. Sonunda kazandık. Bu tür maçlar çok önemli. Son dakika golleri bu tür maçlarda çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum. Yediğimiz gol, duran top sonrası daha konsantre bir şekilde durabilirdik. Genel olarak önemli olan kazanmaktı. İyi oyunla kazandık. Çok pozisyona girdik. Çok gol atmamız lazımdı. Şanslı değildik, 4 direkten dönen top oldu. Futbolcularına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cuma gününe kadar sağ ve sol bek transferi yapmamız gerekiyor"

Genel amacının elindeki oyuncularla maçları kazabilmek olduğunu ifade eden Buruk, "Şu anda eksiğiz. Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke. Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Sacha Boey inanılmaz bir hikaye yazdı"

Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey için sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sacha Boey, Türk futbol tarihinin rekor fiyatla gitti. Bunda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. En büyük pay burada Sacha Boey'un. Çok çalıştı, çok emek verdi. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da başarılı olur" dedi.

Orta sahada çok fazla oyuncusu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Değiştirerek kullanıyoruz. Çok fazla üst üste maç oynuyoruz. Sadece fiziksel değil, mental yorgunlarla oluyor. Özellikle iç saha maçları kolay değil. Maçlar da çok kritik şekilde gitti. Ana düşüncemiz yapacağımızın transferler, ilk plan sağ beki, sol beki çok acil bir şekilde almamız gerekiyor. Transfer devam ediyor, birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya 2'sine kadar yazabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Assignon adı geçen oyunculardan biri"

Sacha Boey'un transferini beklemediklerini, planlı bir şey olmadığını aktaran Buruk, "Angelino da yeni Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanınızı açmamız için oyuncuların gitmesi gerekiyor. Bu süreçte hep hazırlıklarımız var. Bu hazırlıklar da başka takımlara gidiyor, takımda tutmak isteyen oluyor. Assignon da orada adı geçen oyunculardan biri. Direkt net bir görüşmemiz olmadı. Ayın 2'sine kadar yapacağımız transferin son 4 günü. Yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız da bu anlamda bize destek veriyor. Yönetim kurulumuzu aynı şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu 4 günde bize basamak atlatacak oyuncu bulunur. Elimizdeki kadroyu kullanmaya devam edeceğiz. En azında birer tane oyuncu almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu dönemde açıkçası başka oyuncu kaybı istemiyorum"

Barış Alper Yılmaz'ın her bölgede oynamasından dolayı değerinin arttığını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu da önemli bir şey futbolcu için. Her oynadığı bölgeye adapte oluyor. Şu anda kadromuzdan bu tür oyuncuların ayrılmasına izin vermeyiz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Birçok oyuncumuza teklif gelecek. Şu andaki kadromuzu korumak istiyorum. Oyuncu sayımız azaldı. Afrika Kupası devam ediyor, orada da oyuncularımız var. Bu dönemde açıkçası başka oyuncu kaybı istemiyorum" dedi.

"Psikolojik üstünlük gibi bir şey olduğuna inanmıyorum"

Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışı için ise Okan Buruk, "Son maçlar iki takımın da yakın geçti. Fenerbahçe son 3 maçını zorlanarak kazandı. Bizim de bu şekilde son maçlarda galibiyetimiz var. Oyun olarak üstün oyunumuz var. Fenerbahçe de aynı şekilde dominant oynuyor. İki takım da bu pozitif havada puan kaybetmemek için oynuyor. Eskiden puan kaybı normal karşılanabilirdik ama şimdi puan kaybı normal karşılanmıyor. İki takım da kazanmak için elinden geleni yapıyor. Bu hafta da deplasmana gidiyoruz, Fenerbahçe de deplasmana gidiyor. Hangi takım en az hata yaparsa şampiyon olacak gözüküyor. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu takvim içinde oyuncular da yıpranabiliyorlar. Önümüzdeki hafta kupa da geliyor. Psikolojik üstünlük gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. İki takım aynı puanda. Şansları eşit. Galatasaray'ın genlerinde özellikle bizim şampiyonluk yarışı olduğumuz dönemlerde hep şampiyonluğu kazanmış bir Galatasaray var. Yine mayıslar bizim demek istiyorum. Hedefimiz o, şampiyonluk yolunda bir şampiyonluk daha kazanabilmek. Fenerbahçe'nin de ne kadar iyi bir takım olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan dışarıya da aynı o sevgiyi, mutluluğu verebilmek. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

"Berkan genel olarak iyi performans sergiledi"

Okan Buruk son olarak, Gaziantep FK karşısında sol bekte görev verdiği Berkan Kutlu için ise, "Oyuncu olarak ve karakter olarak çok fedakar. Ne zaman oynarsa en iyisini yağmaya çalışıyor. Tekrar döndü. Bugün çizgiyi kullanan sol ayaklı oyuncu kullanmak istedim. Genel olarak iyi performans sergiledi. Tabii bölgesi değil. Özellikle oyuncularımızın iyi niyetinden şüphem yok. Berkan da orada iyi bir alternatifimiz olduğunu gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL