Okan Buruk: 'Çeşitli Başarılar İçin Birbirimizi Dinamik Tutmalıyız'

Sacit GÖNCÜ / –GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bütün takımları hala mücadelenin içinde görüyorum. Trabzonspor dün kazandı. Şu anda aramızdaki puan farkı 5. Bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum. Yarış kaç takımla, ne kadar gider birkaç haftaya netleşir" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde misafir ettiği Göztepe'yi 3- 1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'nin takım kalitesine vurgu yaparak, "Rakibimiz ne yapacağı çok net takımlardan biri. Göztepe'nin ne yapacağını biliyorduk. Erken bir şekilde geçişten gol yedik. Oyunun devamında 1-1'i yakaladık. Rakip üzerinde baskımızı çoğaltmaya çalıştık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra top daha çok bizde kaldı. Üretmeye çalıştık ama Fenerbahçe maçındaki tecrübesiyle Göztepe 10 kişilik oyunu da iyi oynayabilen bir takım. Rakibi açmakta zorlandığımız yerler oldu. Devre arası değişiklikler yaparak çift santrfora döndük. 11'e 10'u çok iyi oynadık. İyi bitirdiğimiz bir maçtı. Zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Göztepe ligin iyi takımlarında biri. Onlara karşı oynamak zor oluyor. Göztepe'nin çok iyi bir hocası var. Çok önemli bir camia. Ben de orada görev almıştım. Benim için de çok değerli bir camia. Onlara da bundan sonraki maçlarda aynı başarılarını devam ettirmelerini diliyorum" dedi.

'BU YOLDA HEPİMİZ BİRBİRİMİZİ DİNAMİK TUTARAK BU GALİBİYETLERİ ALIYORUZ'

Galatasaray'la 100'üncü galibiyete ulaşmasını değerlendiren Buruk, "Ligdeki 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli. Bunu da Lucas Torreira ve babasına armağan ediyorum. Bugün bizimle değildi ama bu galibiyeti ona armağan edeceğimizi maç öncesinde söyledim. Bu sadece benim başarım değil. Tabii ki takımın başındayım. Başarı ve başarısızlık her zaman hocaya önemli bir şekilde yazar ama bir birliktelik var. Benden başlayan, futbolcularımın, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun olduğu bir ekip var. En büyük destek her zaman Galatasaray taraftarlarından. Beraber bir yola çıktık. Bu yolda hepimiz birbirimizi dinamik tutarak bu galibiyetleri alıyoruz. Bu galibiyetleri almak, başarılı olmak zorundayız. Benim sorumluluğum bu. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Aynı desteği başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımızın her zaman vermesi gerekiyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok iyi karşılanıyoruz. Bu duyguya hizmet etmenin, insanları mutlu etmenin maddi bir karşılığı yok. Manevi olarak benim için çok önemli. Ben burada büyüdüm, bütün hayatım Galatasaray'da geçti. Şimdi teknik adam olarak insanları mutlu etmek istiyorum. Yolda insanların mutluluğunu hissedebilmek çok önemli. Beni en dinamik tutan şey bu" şeklinde konuştu.

'STOPERDE KİMLE OYNAYACAĞIMIZA KARAR VERECEĞİZ'

Trabzonspor maçında nasıl bir kadro tercihi yapacağına yönelik soruyu yanıtlayan Buruk, "Trabzonspor maçında kimle oynayacağımızı henüz düşünmedim. Wilfried Singo'yu da yetiştirmeye çalışacağız. O da bu hafta içinde antrenman durumuna göre alternatiflerden biri olabilir. Başakşehir maçında Kaan Ayhan ile oynamıştık. Torreira da dönüyor. Stoperde kimle oynayacağımıza karar vereceğiz" diye cevap verdi.

'OSİMHEN, 43 GOLE BİRAZ ÇABUK ULAŞTI'

Victor Osimhen'in 43 gol atarak kendisine ait gol sayısına ulaşmasını değerlendiren tecrübeli teknik adam "Osimhen, 43 gole biraz çabuk ulaştı. Ben bitirene kadar 43 gol attım. Tabii ki mevkilerimiz değişik. Ancak bir orta saha oyuncusu için de fena değildim" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN TAKIMLARI HALA MÜCADELENİN İÇİNDE GÖRÜYORUM'

Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takımları hala mücadelenin içinde görüyorum. Trabzonspor dün kazandı. Şu anda aramızdaki puan farkı 5. Bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum. Yarış kaç takımla, ne kadar gider birkaç haftaya netleşir. Haftaya Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları var. Kritik bir hafta. Üst tarafta mesafelerin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Herkesin şansı eşit ama ileriye dönük kaç takımının bunu devam ettireceğini söylemek zor. Bence 4 takım da aynı şekilde iddialı"