- Okan Buruk: "Buraları kazanarak geçmek önemli" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Muslera'nın dirseğinde bir çıkma oldu" "Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan gitmeye çalışıyorsunuz" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte ağır...

- Okan Buruk : "Buraları kazanarak geçmek önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

" Muslera'nın dirseğinde bir çıkma oldu"

"Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan gitmeye çalışıyorsunuz"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte ağır bir fikstürden geçtiklerini belirterek, bu dönemde kazarak geçmenin önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç kazandıkça moralimiz artıyor. 10 maçlık seri oldu. Maç beklediğimiz gibi başladı. 1-0'ı bulduk. Oyun olarak ikinci yarıya göre ilk yarı daha iyiydik. İkinci yarıda genel olarak birkaç maçtır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Maç başladığımız gibi olmuyor. Bu çözmemiz gereken şeylerden biri. İkinci yarı top zaman zaman bizdeydi. İkinci golü de bulduk. 2-1 sonrası rakibimizin hamleleri oldu. Daha önce oynadılar. Bitiricilik anlamında çok olumlu şeyler yapmadık. İkinci yarı top kayıpları fazla oldu. Oyuncu değişiklikleri sonrası daha olumlu etki bekliyorduk. Hakim Ziyech'i belli bir dakika oyun tutup, değiştireceğimi söylemiştim. Onu yaptık. Nando'nun sakatlığı önemliydi. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontrolden sonra belli olacak. 2-1'lik bir galibiyet. Benim istediğim, bu maçları skor olarak daha iyi bir şekilde bizim lehimize bitirmesi. Oyun olarak da 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Belki çok fazla yükü binen oyuncular da oldu. Çok zorlu bir lig devam ediyor. Hep kazanmak zorundayız. Rakibimiz kazanıyor. Çok fazla da oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Bugün ilk defa Victor'u Davinson ile beraber oynattık. Abdülkerim'i solda oynattık. Abdülkerim'in orijinal yeri değil, çok sevdiği oynadığı bir yer değil, çok da isteyerek oynamıyor. Bugün ilk defa orada başladı. Bugün genel olarak elinden geleni yapmaya çalıştı. Günün kazananı attığı 2 golle Wilfired Zaha'ydı. Bugün performans olarak da önemli iş yaptı. Icardi'ye ayrı parantez açmam gerekiyor. Antrenman yapmadan, bireysel antrenmanlarla iğne olarak maçlara çıkıyor. Takımla olması da bizim için önemli. Ona da bu anlamda teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bizim için bu dizilişi görmek de önemliydi"

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un uzun bir süre oynamadıktan sonra iyi işler yaptığını söyleyen Buruk, "Davinson-Abdülkerim ikili çok iyi giden, formda bir ikili. Bizim için bu dizilişi görmek de önemliydi. Bu maçlar da bunları deniyoruz. Rize'de Zaha'yı sağ oynatmayı denedik. Ana hedef kendi en iyi oyunumuzu ortaya koymak. Bu maçı değerlendireceğiz, sonraki maçta neler yapabileceğimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır fikstürden geçiyoruz"

Süper Lig'in uzun bir olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Şu andaki görüntü insanların aklına yerleşen, iki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki belirleyecek gibi ama bence lig uzun. Deplasmanlar olacak, zorlu maçlar olacak, sakatlıklar olacak. Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek, Şampiyonlar Ligi oynadığımız dönemde önemli ve değerli. Fenerbahçe, Konferans Ligi oynuyor. Fenerbahçe'nin biraz daha rotasyon şansı oluyor. İki tarafı da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Bu bizim için daha zorlu bir fikstür. Bu dönem bizim için zor geçen dönem. Kazarak gitmek önemli. İç saha maçımız 5 oldu. Bu zorlu dönemi de çok güçlü bir şekilde geçiyoruz. Aslında bu bir rekor Galatasaray için. 11 maçın 1'i beraberlik, 10 maç üst üste. Çok uzun bir sezon bizi bekliyoruz. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

" Muslera'nın dirseğinde bir çıkma oldu"

Karşılaşmada sakatlanan file bekçisi Fernando Muslera için bilgi veren Buruk, "Dirseğinde bir çıkma oldu. Tekrar yerine oturtuldu. İnşallah önemli bir hasar oluşmamıştır. Hastane kontrolünden sonra belli olacak. Takım kaptanımız bizim için kişilik ve oyuncu olarak önemli. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Bu ligi bilen, tecrübeli bir kaleci. Alma nedenlerimiz biri hem bireysel hem de oyuncu olarak değerli. Güvendiğimiz biri. İsteğimi, dileğim Nando'nun hiçbir şey olmadan kontrollerinin tamamlanması" dedi.

"Angelino'dan beklentimizi karşılaşmasını bekliyoruz"

İspanyol sol bek Angelino'nun durumu hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tam olarak sözleşme detaylarını bilmiyorum. Teknik olarak olaya yaklaşıyorum. Geçen hafta 11'de şans verdim. Sözleşme kısmını çok değerlendirmiyorum. Performansa göre oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Ondan da beklentimizi karşılaşmasını bekliyoruz. Çalışıyor, hem kişilik hem de profesyonellikle olarak değerli bir oyuncu. Yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Yeni bir takıma yeni bir ülkeye geldiğinde zorluklara olabiliyor. Büyük takımlarda oynamak zordur. O yüzden Türkiye'nin en yüksek taraftar sayısına sahip bir takım için gelen oyuncular zorluklar olabiliyor" açıklamasında bulundu.

"Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan gitmeye çalışıyorsunuz"

Amaçlarının en iyi 11'i en iyi oluşturmak olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Burada yaptığımız transferler önemli oyuncular. Önemli kariyerlere sahip oyuncular. Onların performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Maalesef kadromuzu geç tamamladık. Eylül ayının başına tamamladık. Özellikle kış transfer dönemi için bu iki ayı da doğru şekilde geçip ondan sonra net bir karar vermek gerekecek. Oyuncularda belki farklı performans da görebiliriz, orta saha, sol bek ve forvet anlamında. Genel olarak beklentilerimiz daha yüksek. Benim işim de bunları en iyi hale getirmek. En iyi hale getirmek için de oynatmamız gerekiyor. Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan gitmeye çalışıyorsunuz. Oyuncu değiştirmekten çok o maça kazanabileceğimiz 11 ile çıkmaya çalışıyoruz. Afrika Kupası olacak. Zaha, Ziyech ve Bakambu gitme potansiyeli olan oyuncular. Bir de yanını değerlendireceğiz ve o zaman net bir karar vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.