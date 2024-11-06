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Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak (METİN EKLENDİ)

Okan Buruk: Bizim için tek büyük hedef San Mames'te final oynamak (METİN EKLENDİ)
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın Tottenham'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. Tottenham'ı konuk edecekleri maç hakkında konuşan Okan Buruk, "Heyecanlıyız. Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, çalıştık. Bu maça hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil" ifadelerini kullandı.

'KAZANMAK REKORLARI GETİRİYOR'

Tottenham'ı mağlup etmeleri halinde UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maç kazanan Türk teknik adam olacağına değinen Buruk, "Kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTESİNDE BİR MAÇ OLACAK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak. Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

Vicor Osimhen'in antrenmana çıktığını ve maç öncesinde son kararı vereceklerini aktaran Buruk, "Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak" sözlerini kullandı.

DAVİNSON SANCHEZ: SEYİR ZEVKİNİN YÜKSEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, "Özel bir maç. Seyir zevkinin yüksek olacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Son maçlardaki yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz. Bu tarz maçlar oyuncular için keyiflidir. Potansiyeli olan ve yıldız oyuncusu olan bir takımız" dedi.

'BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BİLİYORUZ'

Kendi adına özel bir maç olacağını ifade eden Davinson Sanchez, "Bu maç benim için özel bir maç. Yüksek seviyede talepkar bir maç olacak. Sezon boyu iyi oynamamız lazım. Büyük bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Avrupa Ligi'nde de keyifli bir maç olacak. Çok iyi çalışıyorlar ve çok iyi genç oyunculara sahipler. Arkadaşlarımı ciddiyet konusunda uyaracağım. Ciddiyeti koruyabilirsek her takıma karşı mücadele edebiliriz" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

Avrupa'yı önemsediklerini söyleyen Sanchez, "Galatasaray her sene gelişiyor. Bu tip turnuvalar için çalışıyoruz. Kulübün bir potansiyeli var ve biz de favorilerden biriyiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Her sene daha iyi olmak istiyoruz. Avrupa'yı daha fazla önemsiyoruz. Herkese karşı oynayabilecek bir takımız" diye konuştu.

'DÖRTLÜ VEYA ÜÇLÜ SAVUNMAYA UYUM SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Hangi savunma sisteminde daha rahat hissediyorsun sorusuna Sanchez, "Hocamızın ne isteğiyle alakalı taktiksel durum. Birey olarak daha fazlasını yapmak zorundayız. Dörtlü veya üçlü savunmaya uyum sağlamamız gerekiyor. Takım arkadaşlarımız ne istiyor veya takıma ne lazım bunu görmemiz gerekiyor. Sistemden bahsetmek bizim seviyemizdeki oyuncular için problem olamaz aksine kendimizi göstermek için bir fırsat. Bu sayede kendimizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN ŞU AN RUHUMLA VE AKLIMLA GALATASARAY'DAYIM'

Transfer dedikoduları sorusuna ise Davinson, "Bunlar spekülasyonlar. Nereye gideceğim konusunda birçok konuşma var ama ben Galatasaray'a odaklandım. Büyük takımlardan ilgi olması çok güzel bir şey. Takımın iyi gitmesinden kaynaklı durumlar. En iyiler Avrupa'da oynar. İlgiler daha sonra konuşulacak şeyler. Ben şu an ruhumla ve aklımla Galatasaray'dayım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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