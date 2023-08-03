Okan Buruk: Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçmelerine rağmen savunma olarak hatalar yaptıklarını dile getirerek, "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş müsabakasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi FK Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin savunmada bekleyerek bizi karşılayacağını tahmin ediyorduk ve sahada da 10 kişilik bir savunma anlayışı gördük. İlk yarı ve ikinci yarı birer tane pozisyon verdik. Biz ikinci yarı daha net pozisyonlara girdik. Yunus Akgün'ün oyuna girmesiyle birlikte bizim için daha hareketli bir müsabaka oldu. Rakip yarı alanda topa daha çok sahip olduk. İlk golden sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirip 2. golü bulabilseydik, rakibin direncini daha çabuk kırabilirdik. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Savunma arkasına atılan paslarda sorun yaşadıklarını vurgulayan Buruk, "İlk maçta da benzer pozisyonlar verdik. Rakibimizin tek oyun anlayışı ilerideki oyuncuları üzerinden ilerlediler. Aslında ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu olsaydı işler değişebilirdi. Bugün savunmamızın arkasına atılan toplarda yaşadığımız aksaklıkları bir sonraki müsabaka öncesi çözeceğiz. Bir sonraki turdaki rakibimiz daha farklı oyun yapısına sahip bir takım olacak. Eksik olan oyuncularımızın da takıma katılmasıyla daha oturmuş bir oyun düzeni ile sahada olabileceğiz" diye konuştu.

"Yakın zamanda geçen seneki Galatasaray'ı izleteceğiz"

Sakat olan ve henüz hazır olmayan oyuncularının oyun yapısını etkilediğini söyleyen Okan Buruk, "Tabii ki Torreira gibi bir oyuncunun eksikliği sahada hissediliyor. O sahadayken daha dinamik bir Galatasaray izleyebiliyoruz. Bugün de orta alanda eksikliği hissedildi. Rashica'yı tabii ki kadromuzda görmek isteriz. O konuda süreç henüz devam ediyor. Takım savunmasını hep önden başlatan bir takımız. Önde baskı yapan bir takım ruhuna sahibiz. Sahadaki oyuncu grubuna göre oyun yapısı da değişiklik gösterebiliyor. Ama biz yine geçen sene olduğu gibi baskılı oynayan, önde basan bir Galatasaray'ı taraftarlara izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Tam olarak hazır bir görüntü vermediklerini dile getiren Okan Buruk, "Bazı oyuncularımız daha hazır geldiler. Daha geç gelen katılan oyuncularımız var. Fiziksel olarak da daha çabuk hazırlanan oyuncularımız var. Henüz iki resmi maç oynadık. Bugün ayrıca çok nemli bir havada oynadık. Bu da bizi etkiledi. Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL