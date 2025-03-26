Okan Buruk, Beşiktaş ile 14. Derbisine Çıkacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 13 derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaştı. Cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak maç, Buruk'un Galatasaray'daki 14. derbisi olacak. Daha önce Beşiktaş'a karşı 6 derbide 4 galibiyet elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılıların başında 14. derbisine çıkacak.
7. Beşiktaş derbisi
Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşı karşıya geldi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 6 derbinin 4'ünü kazanırken, 2 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş ile 18 kez karşılaştı
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un ekipleri, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti. - İSTANBUL