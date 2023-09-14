Okan Buruk: "Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir. Başkanımız, yönetim kurulumuz ne kadar verirse onların kararına saygı duyacak ve ona kabul edecek bir insanım.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir. Başkanımız, yönetim kurulumuz ne kadar verirse onların kararına saygı duyacak ve ona kabul edecek bir insanım. Benim hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Maddiyat her zaman ikinci sırada gelir. Bizim için hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada" dedi. Buruk, ayrıca Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin Samsunspor maçının kadrosunda olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm oyuncuların antrenmanda yer almasından dolayı yüzünün güldüğünü belirten Buruk, "Bütün oyuncularım antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli maç periyodu başlıyor. Samsunspor ligin yeni takımı. Gelişen, önemli transferler yaptı. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Uzun bir periyoda çıkacağız. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti, yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Gayet iyi gidiyor. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Milli takımdan dönecek 2 arkadaşımız var. Davinson da milli takımda oynadı. İngiltere'deki eşyalarını alıp, yarınki antrenmanda bizle beraber olacak. Bu periyoda hazırız. Hem ligdeki, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma bu anlamda inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Burada da başta başkanımız Dursun Özbek, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz bu sene şampiyonlukla hem de Şampiyonlar Ligi'nde birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu ve motive olduğunu görüyoruz. Dolu tribünleri görüyoruz. Bu da beni teknik adam olarak çok sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek. Bu süreçte de daha çok birlikte olmamız gerekiyor. Dışarıdan da Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar, futbolcularımız için, bizim için. Bunlara hazırız. Bunlara da göğüs gerecek güçteyiz. Bizim işimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek. Kazanarak yolumuza devam etmek. O yüzden bu sene de aynı istekle aynı arzuyla kazanarak yolumuza devam edecek. Erdem bey bizimle beraber. Transferde de önemli mesai kat etti. Yöneticilerimiz devamlı bizimle birlikte burada, takıma destek oluyor. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray hem sahada hem dışarıda olacak" diye konuştu.

Transferle ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Transferle ilgili yarın akşama kadar süre var. Bu süre içerisinde yine genç, bize katkı verecek oyuncularla görüşmelerimiz var. Bunla ilgili bir şey olabilir. Olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük" dedi.

"Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir"

Sözleşmesiyle alakalı sorulan soruya ise Okan Buruk, "Onun yanında hem oyuncularım için hem kendimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üstünde gelir. O yüzden diğer konular başkanımız, yönetim kurulumuz ne kadar verirse onların kararına saygı duyacak ve ona kabul edecek bir insanım. Benim hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada önemli olan güçlü olmamız, dik durmamız. Dik bir şekilde, işimizi doğru bir şekilde yapacağız. Ondan sonra maddiyat her zaman ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada. Şu anda bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Transfer süreci bitiyor. Ondan sonra oturur konuşuruz. Bu ikinci sırada gelecek şey. Geçen sene verdiğimiz sözleri tutmak çok önemliydi. Çok kötü bir sene üzerinde Galatasaray takımı hem oyuncu olarak yenilendi, yönetim yenilendi, teknik heyet yenilendi ve tekrar çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bundan sonra hedefimiz bu güçlü Galatasaray'ı devam ettirmek. Benim Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu olarak, 11 yaşımda bu sahada seçmeye girmiştim. Şu anda 50. yaşıma giderken burada teknik direktörüm. Benden mutlusu olamaz. Benim hedefim kendimi mutlu etmekten çok Galatasaray taraftarını mutlu etmek" şeklinde konuştu.

"Bu süreci de hem kazanarak, hem de Şampiyonlar Ligi'ne girerek geçtik"

Geçen seneye göre bu sene arasında 5-6 haftalık fark olduğunu dile getiren Buruk, "Daha öndeyiz. Bu sene çıkışımızı erken yakaladık. Oyuncularımızı daha erken sahaya sürebiliyoruz. Hakim Ziyech, Zaha gibi çok önemli iki tane oyuncudan daha faydalanamadık. Ndombele daha yeni geldi, onu hazırlayacağız. Bu süreci de hem kazanarak geçtik hem de Şampiyonlar Ligi'ne girerek geçtik. Yaklaşık 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Çok önemli bir başarıya imza attık. Bu çizgimiz devam edecek. Oyun olarak da çok farklı değişkenlik gösteren oyunlar ortaya çıkabilir. Birçok şeyi deniyoruz. Haftalar geçtikçe karar vereceğiz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan oyunumuzu oturtturmak. Bu geçen sene oturtturmuştuk" değerlenmesinde bulundu.

"Ziyech ile Ndombele kadroda olacak"

Yeni transferlerin durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Hakim 2 gün önce antrenmanlar başladı. Bu hafta kadroda da bizle beraber olacak. Ndombele kadroda bizle beraber olacak. Bunlara belli süreler verebiliriz. Zaha bugün antrenmana başlayacak. Onun durumu ile ilgili karar vereceğiz, bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Yarınki antrenman durumunu gördükten sonra karar vereceğiz. Diğer oyuncularımız oynamaya hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Rekorların hiçbir önemi yok, önemli olan Galatasaray'ın başarısı"

Rekorları Galatasaray olarak kırdıklarını da sözlerine ekleyen başarılı teknik direktör, "Benim için ana hedef şampiyonluktu. Şampiyonluğa giderken Galatasaray olarak birçok rekor kırdık. Okan Buruk olarak değil, Galatasaray olarak kırdığımızı söyledim. Bu seneye de baktığımızda aldığımız galibiyetlerle birlikte, teknik adam olarak ulaştığım galibiyet sayısı da benim için önemli. Hızlı bir şekilde 30 galibiyet sayısına ulaştık. Bu bir teknik adam için önemli ve değerli. Galatasaray'ın kırdığı rakorlar çok önemli, kazandığı kupalar çok önemli. Gaziantep maçına gittiğimizde sokaktaki insanlar, havaalanına gelen insanlar, otelin önüne gelen insanlar, Galatasaray sevgisinin inanılmaz bir şekilde arttığını görüyoruz. 7'den 77'ye o tutkuyu gözlerinde görmek benim için çok değerli. Rekorların hiçbir önemi yok, önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Daha çok çalışacağız oyuncularımla birlikte. Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Orada da yine Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar ortaya çıkarmak. Bunun için ben kendime, oyuncularıma inanıyorum. Taraftarımız, başkanımız, yönetimimiz, hepimiz birbirimize inanıyoruz. Galatasaray'ın önü açık. Galatasaray çok başarılı olacak. Burada kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermememiz gerekiyor. Çünkü içeriden, dışarıdan her yerden Galatasaray'ı karıştırmaya çalışacaklar. Geçen sene bunu yaşadık. Bire bir aynısını yaşıyoruz. Galatasaray'ın başarılı ve güçlü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Daha da başarılı olacağız. Kimse merak etmesin" diye konuştu.

"Çok geniş bir kadromuz var"

Çok fazla maçları olduğunu, bütün oyuncuların da oynayacağını aktaran Okan Buruk, "Her şeye hazır olacağız. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok geniş bir kadromuz var. Çok fazla maçımız var. İlk hedefimiz Samsunspor maçı. Samsunspor maçını kazanıp ondan sonraki maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan bir sonraki maç 4 gün sonra. Bu 4 gün iyi olan kısım. Daha sonra 6 gün arayla 2 maça çıkacağız. Bu zorlu periyotta da bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. İlk hedefim, Samsunspor maçını düşünüyorum. Bir yandan da Kopenhag'ın maçlarını seyrederek de bir sonraki maça da hazırlanıyoruz" dedi.

"Galatasaray'ın rakip takımları düşünmekten çok, kendi oyununu sahaya yansıtması önemli"

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldıkları grubu değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde her çekeceğimiz kura zorlu, çok iyi takımlar var. Kimin geleceğinden çok, biz ne yaparız, biz ne oynarız önemli. Galatasaray'ın rakip takımları düşünmekten çok kendi oyununu, kendi kişiliğini sahaya yansıtması çok önemli. Biz de kendimize güvenerek oraya giriş yapacağız. Kopenhag maçı, Manchester maçı, Bayern Münih maçı, hangi maç olursa olsun hepsine kazanmak için çıkacağız. Galatasaray oyun olarak da futbol olarak da bulunduğu arenada en iyisi olmaya çalışacak. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Şu anda puan hedefim yok. Kazanarak başlamamız önemli. Rakip takımların alacağı sonuçlar birbiriyle bağlantılı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL