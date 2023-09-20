Okan Buruk: "Beklentimiz 3 puandı ama 2-0'dan gelip 1 puan kazanmak da sevindirici"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün beklentimiz 3 puandı. Maçı kazanmak istiyorduk. Günün sonunda 2-0'dan gelip 1 puan kazanmak bu anlamda bizim için sevindirici. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Geri dönüş de psikolojik olarak önemli" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi başladığımız bir maç oldu. Çok fazla pozisyona girdik. Gole yakın taraftık. Seyircimizle birlikte önde baskı yaptık. Gole yakın olan taraf olarak maçı götürürken, beklenmedik gol yedik. Gol yedikten sonra takımda ve statta ufak bir olumsuz hava oluşuyor. Bunu önüne geçemiyoruz. İlk yarının sonuna kadar pozisyona girme çabamız devam etti. İkinci yarıya çok iyi başlamadık. Orta sahayı zaman zaman kaybettik. Rakibe oynama şansı verdik. Devamında oyuncu değişiklikleri yaparken, 2. golü yedik. Devamında 2 tane değişikliği, arkasından 2 tane daha oyuncu değişikliği ile hücumda etkili olmaya çalıştık. 10 kişi kalan rakibimize karşı da bulduğumuz 2 golle geri dönmek, puan kazanmak önemliydi. Biraz daha vakit olsa 3. golü de bulabilirdik. Hiç yapmayacağımız tercihler oldu, çok yanlış bir şekilde zaman zaman yaptılar. Duran topta bile pasla başladık. Bu tür şeyler oyun içerisinde oluyor. Maçın geneline baktığımızda iyi başlayan bir takım, belli yerlerde iyi oynamayan, maçın sonunu iyi bitiren bir takım. Bugün beklentimiz 3 puandı. Maçı kazanmak istiyorduk. Günün sonunda 2-0'dan gelip 1 puan kazanmak bu anlamda bizim için sevindirici. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Geri dönüş de psikolojik olarak önemli. Bir yandan yarışan bir yandan da oyuncuları en hazır hale getirmeye çalışan takımız. 2 tane de kötü gol yedik" diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerini geç yaptıklarını düşünüp, düşünmediğinin sorulması üzerine Buruk, "İlk 45 dakika iyiydik. 55'te iki oyuncumuzu çağırdık, hazırlanırken golü yedik. Burada şanssızlığımız da var. İyi gitmediğinizi görüyorsunuz, iki oyuncu çağırıyorsunuz. Oyuncular hazırlanırken 2-3 dakika bir süre oluyor. Burada bilemiyorsunuz. Oyun gösteriyordu bir şekilde o yüzden 2 tane oyuncu çağırdık. 58. dakikada aslında çok geç de bir dakika değil. Erken değişiklik olabilecek bir dakika. Sonra 2 tane da oyuncu soktuk. Burada oyuncu değişikliği tabii olması gerekiyor. Hiç oyuncu değiştirmeyen hocalar da var. 90'da değiştiren hocalar da var. Dünya genlinde üst düzey hocalara baktığınızda hepsi 5 oyuncu değişiklik hakkını bile kullanmıyor. Oyuna başlama, oyuna devam etme, oyun dakikalarında vereceğiniz kararlar önemli oluyor" şeklinde cevap verdi.

"Bakambu'yu kullanmama nedenim Icardi ile devam etmemdi"

Cedric Bakambu'nun kullanmamasıyla ilgili olarak ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Ön tarafta bir değişiklik yaptık, Barış'ı aldık. Bir değişiklik hakkımız kalmıştık. Son değişikliği Ndombele ile kullanmak istedim. Öne doğru top taşıyan, rakibi eksiltebilecek, öne doğru aksiyon yapabilecek bir oyuncu olarak onu düşündüm. Öndeki 4 oyuncuyu değiştirmiştim. Icardi'nin sahada kalması gerekiyordu. Gole ihtiyacımız vardı. O yüzden savunmadan birini çıkarıp, Torreira'yı stopere çektim. Maçın genelinde çok geriye pas oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasıyla Torreira hamlesiyle oyunu daha iyi kurmak istedik. Bakambu'yu kullanmama nedenim Icardi ile devam etmemdi" ifadelerini kullandı.

Ürettikleri pozisyonların Şampiyonlar Ligi'ne ve kapanan takımlara göre yeterli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Genel olarak pozisyonların bir çoğu netti. İkinci yarıda rakibin yaslandığı yerde zaman zaman çok fazla üretemedik. İlk yarı hem ürettik, hem pozisyona girdik. İkinci yarıdaki oyun benim de kabul edebileceğim bir oyun değil. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"Bu tür duygusal tepkiler zaman zaman oluyor, bunları azaltmak lazım"

Değişiklikler sırasında oyunculara gelen tepkiler için ise Buruk, "Genelde bu tür maçlarda kaybederken, oyuncu değiştirdiğinizde maalesef ıslıklar geliyor. Bugün muhteşem bir taraftar vardı. Maçın başında takımla inanılmaz birleştiler ve baskıyı, savunmayı hep beraber yaptık. Bu kadar kişi içerisinde ıslıklar çıkabiliyor. Çoğunluğun olmadığını görüyoruz. Azınlığın olduğunu görüyoruz. Taraftarımızın bize desteği çok fazla. Maçı 2-2'ye getirdiysek burada taraftarımızın çok büyük rolü var. Galatasaray çok başarılı bir takım. Maça da oyuncular çok iyi başlamış. Bu tür duygusal tepkiler zaman zaman oluyor. Bunları azaltmak lazım. Herkesin yanındaki bu yapan insanları belki uyarması gerekiyor. Galatasaray'a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ı, Galatasaray olduğu için seviyoruz. Bu statta da sahada kim olursa olsun desteklemek zorundayız. Ufak tefek tepkiler de olabiliyor. Futbolun içerisinde bu var. Oyuncuların da bundan etkilenmemesi gerekiyor. Golü yedikten sonra bazı oyunculardan düşüşler gördüm. Oyuncuların da profesyonel yaptıkları bir iş var. Mental olarak ne kadar güçlü olurlarsa sahaya da o kadar iyi performanslarını yansıtırlar. Bizim işimiz seyircimizi coşturmak. Benim istediğim de oynadığımız oyunla seyircimizi coşturmak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL