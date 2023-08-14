Okan Buruk: "Aynı konsantrasyonla, aynı istekle sahamızda kazanmak için çıkacağız" -1

- Okan Buruk: "Aynı konsantrasyonla, aynı istekle sahamızda kazanmak için çıkacağız" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hem ligde hem Avrupa'da iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz" "Tete ile ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,...

- Okan Buruk : "Aynı konsantrasyonla, aynı istekle sahamızda kazanmak için çıkacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Hem ligde hem Avrupa'da iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz"

"Tete ile ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana karşısında ilk maçtaki aynı konsantrasyonla, aynı istekle sahamızda kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Buruk ayrıca hem ligde hem Avrupa'da iyi şeyler yapacaklarına inandığını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Rams Park'ta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İlk maçı 3-0 gibi net bir skorla kazandıklarını hatırlatan Buruk, "Aynı heyecanla çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok önemli bir organizasyon. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde her takım değerli. Bizim oynadığımız takımlar şampiyon olmuş takımlar. Aynı konsantrasyonla, aynı istekle sahamızda kazanmak için maça çıkacağız. Hedefimiz turu geçmek. Ülkem puanı için de kazanmak çok değerli. Türk takımları son turda herkes maçlarını kazandı. Yine ümidim hem bizim hem diğer Türk takımlar kazanıp ülke puanını en yukarıya taşıması" şeklinde konuştu.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun durumunun sorulması üzerine Buruk, "Kasığında bir sakatlık geçirdi. Henüz bizimle çalışmalara başlamadı. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da onlardan biri. Uygun şartlar oluşursa, değerlendirecek olan kulübümüz. Ben kendi işime odaklanış durumdayım. Gideceklerden çok bizle beraber mücadele edecek oyuncularımla en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla gelen oyuncumuz oldu. Onları hazır hale getirmek istiyoruz" diye cevap verdi.

"Benim hedefim de bütün oyunculara şans vermek"

Bu sezon çok maç oynayacaklarını aktaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Rotasyon olarak adlandırmak istemiyoruz. Çok fazla maç oynayacağız. Bütün oyuncularımız oynayacak. Hepsi çok değerli. Hepsi oynadığı zaman yüzde yüzünü veriyor. Maç maç kararlar alacağız. Bu sezon fazla maçın olduğu bir sezon. Bütün oyuncular bu maçlar paylaşacağız. Benim hedefim de bütün oyunculara şans vermek. Şu anda elimizdeki kadroda 4-5 oyuncu da hazırlık aşamasında olan oyuncular. Yarın için de değişikler olabilir son maça göre. Kararımızı net vermedim. Genel olarak bu değişiklikler olacak" ifadelerini kullandı.

"Lucas Torrera oynayabilecek durumda"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torrera'nın birkaç gündür antrenmanda yer aldığını ifade eden Okan Buruk, "Oynayabilecek durumda. Kısa vadeli bir şey düşünmüyoruz. Çok uzun bir sezonumuz var. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürüp, ona zarar verecek biri değilim. Geçen sene de bunu yaptım. Bu sene bu olacak. Dışarıdaki insanlar bazen anlamıyor. Bazı oyunular için süreç gerekli. Bu oyuncular 3-4 hafta antrenman süresi görecekler ondan sonra hazır hale gelip, oynayacaklar. Oyuncularım yüzde yüz hazır olup, olmadığını ben ve sağlık ekibimiz biliyor. Lucas son maça direkt olarak başlayacak durumda değil. Bu maçta Lucas düşündüğümüz oyunculardan biri" dedi.

UEFA'ya verilen futbolcu listesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Kerem bu maçın listesinde yok. Orada bir sayımız var. Yabancı oyuncuları ve Avrupa'da doğmuş Türk oyuncularla birlikte 19 oyuncumuz var. 19 oyuncunun 17'sini yazıyoruz. Morutan'ı, Kerem'ı yazamadık. Zaha bu listenin içerisindeydi. Onu da yavaş yavaş en hazır halde takıma katmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Turu geçmeleri durumdaki rakipleri Klaksvik ve Molde'yi değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Başarı olarak çok önemli iki tane turu geçmiş bir takım var. Bu Klaksvik'in ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. İkisi de iyi takım, ikisi de şampiyon olmuş takım. Şunla oynayalım, bunla oynayalım diye bir şey düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak"

Hedefler hakkında ise Okan Buruk şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Geçen sene başarılı olmamız nedeni bütün oyuncuların inanması ve yüzde yüzlerini vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Biz şampiyon olduk diye hedefimiz bitmedi. Avrupa'da kupa kazanmak, hep bunun hep altını çiziyoruz."

"Hem ligde hem Avrupa'da iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz"

Geçen seneye göre daha erken başladıklarını aktaran Buruk, "Bu form yakalamak başka bir şey. Geçen sene eylülün ilk hafta 5-6 transfer yapmıştık. Bu oyuncuların hazır hale gelmesi farklı bir şey. Bu sene de daha erken başladık. Daha erken kadromuzu yakalıyoruz. Önümüzdeki her geçen maç gelişimimizi arttıracak. Kayseri'de kazanamadık ama Galatasaray takımı 3 gün öncede deplasmandan 3-0 galibiyetle döndü. Oyuncu kalitesi değişebiliyor. Çok soğuk bir havada oynadık. Ne kadar diri olduklarını gördüm. Kayseri'de bunaltıcı bir hava vardı. İster istemez iki takımın zaman zaman temposunu düşürebiliyor. Genel olarak biz kendimize güveniyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Teknik direktör olarak Başakşehir'de iki kere Avrupa kupaları tecrübesi yaşadığını Okan Buruk, "Çok geniş bir kadromuz var. Galatasaray takımının hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde yarışacak 2 tane kadromuz var. Burada değişiklikler olacak. Yorgunluk, sakatlık bir sürü şey olabilir. Bu kaliteli kadro ile iki taraftar da aynı şekilde yarışacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tete ile ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum"

Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili eski kulübü Shakhtar Donetsk'in dava açacağına yönelik çıkan haberlerin sorulması üzerinde 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim alanım değil. Kulübümüzün ve kulübümüzün avukatlarının alanı. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman oyuncuların oynamasından yana kararlar verir. Oyuncu her zaman oynar. Dün ilk defa takım antrenmanı içerisinde yer aldı. Yavaş yavaş hazırlayıp, bütün işleri bittikten sonra diğer oyuncularımız gibi kadro içerisinde yarışacak" diye cevap verdi.