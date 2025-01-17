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Okan Buruk: 'Avantajımızı Sürdürmek İstiyoruz'

Okan Buruk: 'Avantajımızı Sürdürmek İstiyoruz'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak gol atamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Buruk, takımın avantajını korumak için daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında çok iyi bir ikinci yarı oynadıklarını belirterek, "Ama atamadık. Avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık, burada hata yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bugün ilk yarıya baktığımızda rakibin topun arkasına geçtiği, bizim üretmekte daha zorlandığımız, pas hızını iyi yapmadığımız bir ilk yarı. Belki boşa geçirdiğimiz bir 45 dakika diyebilirim. Burada tabii ki bir duran top, duran toptan yediğimiz bir sürpriz gol, ilk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu. İkinci yarı hem değişiklikler hem de biraz daha oyun içerisine girmek, gol atmak, goller bulmak isteği vardı. Bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Çok iyi bir ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik. Çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda da baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

"Avantajımızı sürdürmek istiyoruz"

Kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını ifade eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Ama dediğim gibi yani üretkenlik de yaptık ama kaçırdığımız goller ve kötü verdiğimiz kararlar sonrası özellikle daha iyi bir şekilde, yani maçın sonlarına doğru da yine daha çok net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik. Özellikle ikinci yarı çok doğru bir şekilde mücadele ettik, doğru bir oyun oynadık. Ama atamadık. Bu anlamda da tabii ki üzgünüz. Avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık, burada hata yaptık. Bu da bize büyük bir ders olarak kafamıza geçecek tabii ki ama dediğim gibi istek, arzu, konsantrasyon, 4 gün sonra oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi bir şekilde sahaya çıkıp, bu birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ben başta söylediğim gibi Hatayspor'u ve Murat Hocayı tebrik etmek istiyorum mücadelelerinden dolayı." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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