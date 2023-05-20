Okan Buruk: 'Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz'

"Ne olursa olsun Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız"

"Icardi, İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Artık şampiyonluk adına son maçımız. Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Oradan bütün oyuncularımızdan yüksek performans bekliyoruz" dedi.

"Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey. Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şey. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur."

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