Okan Buruk, Alanyaspor Maçından Memnun Değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından mücadeleyi 1-0 kazanmalarına rağmen oyunun son bölümündeki kötü futboldan dolayı ligde 7'de 7 yapmanın mutluluğunu yaşamadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'un sahasında oynadığı Beşiktaş ve son olarak Başakşehir maçından örnek vererek, "3-4-3'ü iyi oynayan, özellikle geçiş hücumunu oynayan hızlı oyuncuları olan bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda iki tane geçişten bu şekilde pozisyon verdik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti daha çok bizdeydi. İkinci yarı belli dakikaya kadar oyun hakimiyetiyle bizdeydi" dedi.

"Osimhen'i oynatmak istedik"

Devre arası Torreria'nın bir rahatsızlığı olduğunu belirten Buruk, "Ufak bir baygınlık geçirdi. Oyuncu değişikliğiyle başladık. İkinci golü bulma şansı bize geldi ama rakibimizin oyunun son 15-20 dakikası çok net 1-1'i yakalama şansları oldu. Çok iyi işler yaptılar. Biz savunmada kötü işler yapıp rakiplerimize fırsatlar verdik. Maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7'de 7 yapıp 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım. Bunun etkenleri de var tabii. Salı günü çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık, sakat olan oyuncularımız vardı. Kaan ve Yunus'un ağrısı olmuştu, oyun içerisinde onları kullanmadık. Barış'ın çok yorulduğunu görünce Osimhen'i oynatmak istedik. Bazen mevkisel olarak karşılamada zorlandığımız oldu. Dediğim gibi günün sonunda kazandığımız için mutluyuz ama onun mutluluğunu çok fazla yaşayamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Alanya ve Liverpool maçına aynı anda hazırlandık"

Buruk, Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi müsabakasıyla Alanyaspor maçına aynı anda hazırlandıklarını aktararak, "Bir yandan Alanya maçına hazırlanırken, bir yandan Liverpool maçına hazırlandık. İki maça aynı anda hazırlanmak zor. Birçok takım bu yerlerde puan kayıpları yapabiliyor. Aslında iyi oynamadan kazandık bugün. Özellikle maçın sonunu bence iyi bitirmedik. Belli dakikalar yine top bizdeydi, rakip topun arkasında durdu. Geçiş şansları verdik. Son bölüm çok istediğimiz gibi gitmedi. Rakibimizin net pozisyonları oldu. Burada da hem kalecimizin önemli kurtarışları oldu hem rakibin bitiremeyişi de oldu" diye konuştu.

Osimhen açıklaması

Osimhen'in fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmadığını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Onu bugün 10 dakika oynatmak istedik. Hem ağrısını görsün istedik. Bazen ağrı oluyor, ağrıyla oynamak da önemli. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır değil. Milli takımdan döndüğünden beri hiç takım antrenmanı yapmadı. Bir dün kısa bir bölüm bizimle çıktı. Onunla ilgili hem ağrı hem de fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bugün Barış çıkarken belki oraya bir kanat oyuncusu istiyordu oyun ama özellikle Osimhen'i 10 dakika oynasın ve bir sonraki maçı oynama şansı olup bize katkı verebilsin diye oyuna soktum. Belki diziliş olarak değiştik ve rakibi karşılamada sıkıntılar yaşadık. Ancak onun oynaması için bu riskleri alıyoruz mecburen." - ANTALYA