Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "3 hafta kazanarak geldik, 4. hafta da kazandık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Milli takım arasına kazanarak girdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "3 hafta kazanarak geldik, 4. hafta da kazandık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Milli takım arasına kazanarak girdik. Rakibimizin bizi geride karşılayacağını, oyunun belli bölümlerinde baskıya çıkacağını biliyorduk. Buna hazırlandık. Biraz daha rakibimizin savunmaya yaslandığında daha üretken olabilirdik. Bu üretkenlikte bugün zaman zaman sıkıntı yaşadık. Devre arası Torreira ve Sara'ya daha çok öne gitmelerini istediğimizi söyledik. İkinci yarı rakip sahaya daha iyi yerleştik. Stoperlerimiz hücuma çıkışları da önemliydi. Bir golü de bu şekilde bulduk. Daha çok üretebilirdik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. Pozisyon olarak daha iyi işler yapabilirdik. Tempoyu yükseltmek istediğimizde yükselttik. Çok net pozisyonlar rakibimize vermedik. Genel olarak bizim için rahat bir maç geçti diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Bu tempoyu çok daha fazla artırıp devam etmemiz gerekiyor"

Maçın ikinci yarısında orta sahadaki taktikle birlikte daha üstün bir konuma geldiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "İki orta saha oyuncumuzun biraz daha iç koşular yapması gerektiğini devre arası söyledik. İlk yarıda olan eksiklik Torreira ve Sara'nın çok fazla geriye gelip top almalarıydı. Bireysel üretkenlik performanslarımız daha iyi olabilirdi. Oyun yönü değiştirmeyi de doğru şekilde yapabilirdik. Zaman zaman Eren'i geriye yaslayıp Abdülkerim'i hücuma çıkardığımız yerler oldu. Golü de Abdülkerim'in boş kalmasıyla bulduk. İlk yarı özellikle kenarlardan yaptığımız ortalarda Osimhen'in ceza sahası içinde tek başına olması bizim için en büyük problemlerden biriydi. Oyun içerisinde rakibimizin de belli bir bölüme kadar kalemize hiç gelmediğini söyleyebilirim. Bu tempoyu çok daha fazla artırıp devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"Genel olarak kuradan dolayı mutluyum, ümidim çok fazla"

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürünü de değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takım güçlü olduğu için oraya katılıyor. Burada fikstür önem kazanıyor. Genel olarak ilk hafta Frankfurt'la deplasmanda oynamamız bizim için çok önemli olacak. Deplasmanların hepsi çok kritik maçlar. İç sahada rakibe kurduğumuz üstünlük çok önemli. Dışarıda da özellikle daha iyi bir şekilde oynamamız gerekecek. Hem deplasmanda hem içeride oynayabilecek kadromuz var. Bu anlamda ümidim fazla. Maçları oynamanız lazım. Momentum da çok önemli. Eylül, ekim, kasım bizim için çok kritik. 3 ve 6. maç arası bizim için çok önemli. Genel olarak kuradan dolayı mutluyum, ümidim çok fazla. İnşallah bizim için en iyi olacak yerden bir sonraki tura gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rakibin kim olması beni ilgilendirmiyor, ben kendi işime odaklanıyorum"

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho, Beşiktaş'ın da Ole Gunnar Solkjaer ile yollarını ayırdığının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şu cümleleri kullandı:

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor buralarda çalışıyorsanız başarı çok önemli. Başarılı olduğunuzda yolunuza devam ediyorsunuz ama burada her takımın amacı şampiyon olmak. Son 17-18 sezondur Türk teknik adamlar şampiyonluk ipini göğüslüyor. Bu da Türk teknik adamların kazandığı başarıların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Buraya çok fazla da yabancı teknik direktör geliyor. Hepsi çok kaliteli, hepsinin bir başarısı var. Her meslektaşıma saygı duyuyorum. Bu konu ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Burada amacım başarılı olmak, Galatasaray'ı yukarıya taşımak. Bu sene de aynısı olacak. Rakibin kim olması beni ilgilendirmiyor, ben kendi işime odaklanıyorum."

"Barış'ın amacı Galatasaray'a para kazandırıp gitmek"

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ı çok sevdiğini aktaran Buruk, "Kerem ve Barış'ın ayrılış şekillerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. İkisinin arasında çok farklılıklar var. Barış üzerinden konuşacağım. Barış'ın amacı Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Bunu daha önce de Premier Lig hedefiyle istemişti. Bu sene daha farklı bir seçenek var önünde. Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Barış'a 3-4 haftadır bir ilgi vardı. Barış'ın iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet ettiğini belirtmem gerekiyor. Hiçbir şekilde kötü niyeti yok. Bu konuyla ilgili yöneticilerim satma ile ilgili bir karar alırsa buna saygı duyacağız. Burada kalırsa da en doğru şekilde ona sahip çıkmaya çalışacağız. Oyuncuların kafası karışabiliyor, hata yapabiliyorlar. Bu hataları da en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta milli maç var. Barış'a yardımcı olmaya çalışıyorum. Birkaç gün içerisinde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Başkanımız Barış'la ilgili en doğru kararı verecektir. Barış'ın da çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Yolumuza elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor. Bu süreçte herkes etkileniyor. Transferin de sonuna geldik. Yerli oyuncu da bizim için çok önemli. 1-2 gün içerisinde en doğru şekilde kararlarımızı vereceğiz" dedi.

"Bir kaleci kesinlikle kadromuza katacağız"

Kaleci transferiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Günay geçen seneyi de iyi bitirdi. Geçen sene de iyi oynadı. Saha dışında da takımına her zaman destek oldu. Tecrübesiyle takımı yönetmeye çalıştı. Bugün de iyi oynadı. Kurtardıklarıyla arasına baktığımızda çok önemli bir performans sergilediğini söyleyebilirim. 2-3 tane alternatifimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu gece bizim için uzun geçecek. Gidip çalışacağız. Çok da süre kalmadı. Bir kaleci kesinlikle kadromuza katacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL