Oğuzhan Tüzün'den altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye'yi atıcılık erkekler trap disiplininde temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün, şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.
Türkiye'yi atıcılık erkekler trap disiplininde temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün, şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Tüzün, atıcılık erkekler trap disiplini finalinde elde ettiği 29 puanla ilk sırayı aldı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Demirören Haber Ajansı / Spor