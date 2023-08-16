Oğuz Saltabaş, yeni sezonda Tire FK'ya transfer oldu
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Talasgücü Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Oğuz Saltabaş, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Tire FK ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Talasgücü Belediyespor formasıyla 26 maçta 10 gol atan Saltabaş, 2023-2024 sezonunda Tire FK forması giyecek.
Talasgücü Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Oğuz Saltabaş yeni sezonda Tire FK ile anlaştı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Tire Futbol Kulübü dış transferde Talasgücü Belediyespor'dan forvet Oğuz Saltabaş'ı renklerine bağladı. Geride kalan sezon Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli forvet Oğuz Saltabaş 2023-2024 sezonunda Tire FK forması giyecek. Oğuz Saltabaş, geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması ile çıktığı 26 maçta 10 gol kaydetti.
Tire Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız Talasgücü Belediyespor'un başarılı forvet oyuncusu Oğuz Saltabaş ile anlaşma sağlanmıştır. Saltabaş 2023-2024 futbol sezonunda Tire FK forması giyecek" denildi. - KAYSERİ