Oğuz Dönder, Tokyo'da Altın Madalya Peşinde

İşitme engelli milli güreşçi Oğuz Dönder, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olimpiyat şampiyonluğu için mindere çıkacak.

Oğuz, 2000 yılında başladığı güreşte çeşitli dereceler elde etti. 2008 yılında geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen Oğuz'un sağ kulağında yüzde 96, sol kulağın da ise yüzde 58 işitme kaybı oluştu.

Kazanın ardından mindere uzun süre ara veren Oğuz Dönder, 2012 yılında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile tekrar mindere döndü.

Bulgaristan'da 2013 yılında ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda büyükler 74 kiloda ikinci olan Oğuz, 2022'de Brezilya'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü çalışmaları tamamlayan milli güreşçi, Tokyo'da yarın başlayacak olimpiyat oyunlarında tekrar altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Oğuz Dönder, AA muhabirine, 39 yaşında olduğunu ve 86 kiloda mindere çıkacağını söyledi.

Tarsus'ta 2008 yılında yayla dönüşü kullandığı araçla kaza yaptığını belirten Oğuz, "Kamyonun altına girdim. İki kez kalbim durdu. Öldü diye üzerimi örtmüşler. Bir ay komada yattım. Daha sonra hayata döndüm. Göreceğimiz günler, yaşayacağımız şampiyonluklar varmış. Psikolojik olarak zor zamanlar yaşadım." dedi.

Güreşe 2012 yılından itibaren işitme engelli olarak devam ettiğini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Bir olimpiyat ikinciliğim, bir olimpiyat ile iki dünya şampiyonluğum, üç dünya ikinciliğim var. İnşallah Tokyo'ya da olimpiyat şampiyonluğu için gidiyorum. Son olimpiyat şampiyonu olarak gidiyorum ve olimpiyat şampiyonu ünvanımı koruyacağım. Jübile gibi bir durumum var. Güzel taçlandırmak istiyorum."

Türkiye'de güreşte altyapıya önem verildiğini belirten Oğuz, "Yeni başkanımız Dursun Gözel döneminde 7 kamp yaptık. Çok güzel hazırlık süreci geçirdik. Bize her şeyi sunuyor. Mücadelemizi daha içten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını dile getiren milli sporcu, gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.