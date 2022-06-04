Oğuz Ceylan, Ankaragücü'nde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuz Ceylan, Ankaragücü'nde

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Oğuz Ceylan, Ankaragücü'nde

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, son olarak Gaziantep FK forması giyen Oğuz Ceylan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, son olarak Gaziantep FK forması giyen Oğuz Ceylan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkentin sarı-lacivertli kulübü, Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan ile bugün 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerinde yapılan imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca da katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Ankaragücü Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title