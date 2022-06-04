Oğuz Ceylan, Ankaragücü'nde - Haberler

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, son olarak Gaziantep FK forması giyen Oğuz Ceylan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkentin sarı-lacivertli kulübü, Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan ile bugün 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerinde yapılan imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca da katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor