Üye Girişi
Haberler

Oğuz Aydın, A Milli Takım'a davet edilmenin gururunu yaşıyor

Güncelleme:

Corendon Alanyasporlu Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edilmesinin büyük bir gurur olduğunu söyledi. Aydın, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ailesinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Aydın, EURO 2024 için yapacakları hazırlık maçlarının kendisi için önemli olduğunu ve her mevkide en iyisini yapmaya çalışacağını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Corendon Alanyasporlu Oğuz Aydın, büyük gurur yaşadığını söyledi.

Oğuz Aydın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk kez A Milli Takım'a davet edildiği için gurur duyduğunu belirten Oğuz, "Haberi aldığımda Alanya'daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir şeydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum." dedi.

Milli takıma davet edildiği için ailesinin de çok mutlu olduğunu aktaran Oğuz Aydın, "İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Alanyasporlu futbolcu, "Fatih Tekke'nin futbol kariyerine nasıl bir katkısı oldu?" sorusuna, "Fatih Hocam öncelikle bana başarılar diledi. Bana verdiği öz güvenle birlikte çok iyi bir yere getirdi. Ona da çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Oğuz Aydın, Macaristan ve Avusturya ile yapacakları hazırlık maçlarının kendisi için de ayrı öneme sahip olduğunu aktararak, "Oynayacağımız 2 maç EURO 2024 için iyi bir prova. Buraya gelmem benim için bir fırsat. Hocam bana inşallah süre verirse en iyisini yapıp EURO 2024'e katılırım. Hocamın bana görev vereceği her mevkide elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Sağ ve sol açıkta oynadım genellikle. Bu mevkileri tercih ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, "A Milli Takım'da seni nasıl karşıladılar?" sorusunu, "Orkun küçüklük arkadaşım Hollanda'dan. Beni ilk o karşıladı. Daha sonra herkesle tanışma fırsatım oldu. Zaten Ümit Milli ve 19 Yaş Altı takımından Ahmetcan ve Barış Alper beraber olduğum kişilerdi. O yüzden bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Oğuz Aydın Alanya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title