Oğuz Aydın, A Milli Takım'a davet edilmenin gururunu yaşıyor

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Corendon Alanyasporlu Oğuz Aydın, büyük gurur yaşadığını söyledi.

Oğuz Aydın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk kez A Milli Takım'a davet edildiği için gurur duyduğunu belirten Oğuz, "Haberi aldığımda Alanya'daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir şeydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum." dedi.

Milli takıma davet edildiği için ailesinin de çok mutlu olduğunu aktaran Oğuz Aydın, "İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Alanyasporlu futbolcu, "Fatih Tekke'nin futbol kariyerine nasıl bir katkısı oldu?" sorusuna, "Fatih Hocam öncelikle bana başarılar diledi. Bana verdiği öz güvenle birlikte çok iyi bir yere getirdi. Ona da çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Oğuz Aydın, Macaristan ve Avusturya ile yapacakları hazırlık maçlarının kendisi için de ayrı öneme sahip olduğunu aktararak, "Oynayacağımız 2 maç EURO 2024 için iyi bir prova. Buraya gelmem benim için bir fırsat. Hocam bana inşallah süre verirse en iyisini yapıp EURO 2024'e katılırım. Hocamın bana görev vereceği her mevkide elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Sağ ve sol açıkta oynadım genellikle. Bu mevkileri tercih ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, "A Milli Takım'da seni nasıl karşıladılar?" sorusunu, "Orkun küçüklük arkadaşım Hollanda'dan. Beni ilk o karşıladı. Daha sonra herkesle tanışma fırsatım oldu. Zaten Ümit Milli ve 19 Yaş Altı takımından Ahmetcan ve Barış Alper beraber olduğum kişilerdi. O yüzden bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum." şeklinde yanıtladı.