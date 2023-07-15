Oğuz Akbulut, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede Oğuz Akbulut, bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen şampiyonada 400 metre T12 kategorisinde piste çıkan milli sporcu, 49.24'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Oğuz Akbulut, daha önceki derecesiyle bu kategoride 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.