ZONGULDAK - Öğretmenlerinin tavsiyesiyle spora başlayan atletler yeni başarılar için ter döküyor

Zonguldak'ta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan milli sporcular Melike Malkoç ve Doğukan Kilcioğlu, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren 22 yaşındaki genç atletler Melike Malkoç ile Doğukan Kilcioğlu, hazırlıkları antrenörleri Utku Duman yönetiminde Zonguldak'ta sürdürüyor.

Son olarak Bursa'da 25-26 Haziran'da yapılan Türkiye Büyükler-23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 110 metre engellide Türkiye ikincisi olan Doğukan ile Fenerbahçe Kulübü adına yarıştığı 4x100 bayrak yarışında takım arkadaşlarıyla Kadınlar 23 Yaş Altı Türkiye rekoru kıran Melike, yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmak için pistte ve salonda çalışıyor.

Milli atletler, Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alarak başarılara yenilerini eklemek istiyor.

Melike: "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık"

Milli sporculardan Melike Malkoç, AA muhabirine, sezonun başlangıcında her şeyin kendisi için çok güzel gittiğini belirterek, "Kariyerimin en iyi derecelerini koştum. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık, devamını da getireceğiz. Hem rekor kırdığımız hem de bu sezon yaptığım dereceler için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç, bizlere tebrik mesajı attı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve güzel gidiyor. İslami Dayanışma Oyunları'na da umarım katılım sağlayacağız ve en iyi dereceyi yaparak ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

Doğukan Kilcioğlu da sezona ufak bir sakatlıkla başladığını anımsatarak, "Hala onun ağrısını çekiyorum ama eskisi kadar bir ağırlığı üzerimde yok. Aynı tempoda ve yoğunlukta antrenörümle beraber hazırlıklarımızı sürdürüyorum. Önümde Süper Lig Final Yarışması, ardından da U23 Akdeniz Oyunları var, onları hedef koydum. İkisi için çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

Antrenör Utku Duman: "Şu an performansları korumaya çalışıyoruz"

Antrenör Utku Duman ise sporcularının bu sezon en iyi derecelerini koştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İslami Dayanışma Oyunları ülkemizde gerçekleştirilecek. Büyük bir organizasyon, hedefimiz oradaki takıma girmek. Şu an takımlar sezon içerisindeki derecelere göre belli oluyor. Biz de bu takıma girerek ülkemizi İslami Dayanışma Oyunları'nda temsil etmek istiyoruz. Şu an performansları korumaya çalışıyoruz çünkü müsabakalar arasında ilk kez takvimde büyük bir boşluk oldu. Şu an iyi bir performans sergilediler. Tekrar bir yükleme dönemine girdik. Biraz daha antrenman ağırlığını yükselttik. Bireysel sporlar biraz daha böyle antrenör ile sporcunun sürekli birbirini motive ederek geçirdiği bir branş oluyor."