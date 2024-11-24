Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu

Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu. İl genelindeki okullar arasında çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Bayburt Fen Lisesi ise üçüncü sırayı aldı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi takımına takdim edildi. Güney, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir turnuva değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyan güzel bir organizasyona tanıklık ettik. Turnuvaya katılan tüm okullarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum" dedi. - BAYBURT