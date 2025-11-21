Haberler

Öğretmenler Günü turnuvaları Akhisar'da büyük ilgi gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA (İHA) – Akhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen masa tenisi ve dart turnuvaları yoğun katılımla tamamlandı.

MANİSA (İHA) – Akhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen masa tenisi ve dart turnuvaları yoğun katılımla tamamlandı. 19–20 Kasım tarihlerinde yapılan etkinliklerde öğretmenler hem rekabetin hem de dostluk atmosferinin keyfini yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Kasım'da Akhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda öğretmenler arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Masa tenisinde kadınlar kategorisinde Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Bostan birinciliğe uzanırken, Şehit Hasan Acar Ortaokulu'ndan Yeliz Doğru ikinci, aynı okuldan Sinem Arabacı üçüncü oldu. Erkeklerde ise Farabi MTAL'den Şafak Karayetim birinci, Şeyh İsa Anadolu Lisesi'nden Fatih Tunç ikinci, Namık Oğul Ortaokulu'ndan Murat Anıl Hasdoğan üçüncü sırada yer aldı.

Etkinliklerin ikinci günü olan 20 Kasım'da yine aynı salonda düzenlenen dart turnuvasında da renkli görüntüler oluştu. Dart müsabakalarında kadınlar kategorisinde Şehit Hasan Acar Ortaokulu'ndan Fatma Demirbek birincilik elde ederken, Ballıca Ortaokulu'ndan Buket Seçer ikinci, Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Bostan üçüncü, Farabi MTAL'den Ömür Çağlar ise dördüncü oldu. Erkeklerde Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'ndan Cihan Demirbek birinci, 100. Yıl Ortaokulu'ndan Onur Bostan ikinci, Çamönü Ertuğrul Özçubukçu Ortaokulu'ndan Ahmet Aydın üçüncü, Atatürk Ortaokulu'ndan Abdullah Koçak dördüncü sırayı aldı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, iki gün süren turnuvaların öğretmenler arasında dayanışmayı artırdığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.