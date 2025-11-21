Öğretmenler Günü turnuvaları Akhisar'da büyük ilgi gördü

MANİSA (İHA) – Akhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen masa tenisi ve dart turnuvaları yoğun katılımla tamamlandı. 19–20 Kasım tarihlerinde yapılan etkinliklerde öğretmenler hem rekabetin hem de dostluk atmosferinin keyfini yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Kasım'da Akhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda öğretmenler arası masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Masa tenisinde kadınlar kategorisinde Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Bostan birinciliğe uzanırken, Şehit Hasan Acar Ortaokulu'ndan Yeliz Doğru ikinci, aynı okuldan Sinem Arabacı üçüncü oldu. Erkeklerde ise Farabi MTAL'den Şafak Karayetim birinci, Şeyh İsa Anadolu Lisesi'nden Fatih Tunç ikinci, Namık Oğul Ortaokulu'ndan Murat Anıl Hasdoğan üçüncü sırada yer aldı.

Etkinliklerin ikinci günü olan 20 Kasım'da yine aynı salonda düzenlenen dart turnuvasında da renkli görüntüler oluştu. Dart müsabakalarında kadınlar kategorisinde Şehit Hasan Acar Ortaokulu'ndan Fatma Demirbek birincilik elde ederken, Ballıca Ortaokulu'ndan Buket Seçer ikinci, Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Bostan üçüncü, Farabi MTAL'den Ömür Çağlar ise dördüncü oldu. Erkeklerde Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'ndan Cihan Demirbek birinci, 100. Yıl Ortaokulu'ndan Onur Bostan ikinci, Çamönü Ertuğrul Özçubukçu Ortaokulu'ndan Ahmet Aydın üçüncü, Atatürk Ortaokulu'ndan Abdullah Koçak dördüncü sırayı aldı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, iki gün süren turnuvaların öğretmenler arasında dayanışmayı artırdığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - MANİSA