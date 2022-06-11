Öğretmenler arası voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu - Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde okul sporları çerçevesinde düzenlenen geleneksel öğretmenlerarası voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul sporları çerçevesinde öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi. 09 Mayıs'ta başlayan turnuvaya 27 okul katılım gösterdi. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonunda grup maçlarıyla başlayan turnuvada çeyrek ve yarı finalin ardından finale kalan Atatürk İlkokulu ve Ceylanpınar Halk Eğitim Merkezi arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılaşmanın galibi Ceylanpınar Halk Eğitim Merkezi birincilik kupasının sahibi oldu.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, turnuva ile ilgili konuşmasında, "Yaklaşık bir aydır öğretmenler arası voleybol turnuvası 27 takımla başladı ve finalle bugün bitirmiş olduk. Salgından kaynaklı yaklaşık 2 yıldır ilçemizde bu tür etkinlikleri yapamıyorduk. İkinci dönem özellikle öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırıcı bir şekilde önce öğretmenler arası tenis turnuvası ve daha sonra voleybol turnuvası yapmayı uygun gördük. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Okul aile birliği başkanı İbrahim Kaça ise "Organize edilen okullar arası voleybol turnuvası güzel bir şekilde gerçekleşti. Öğretmenlerimize moral ve motivasyon açısından çok iyi geldi. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları ile madalyalar, Ceylanpınar İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kalaycı ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim tarafından verildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor