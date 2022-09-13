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Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

Spor Haberleri

Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

7-18 yaş arası tüm öğrenciler, ücretsiz olarak biletlerini maç öncesi haftalık olarak tanımlatabilecekler.

7-18 yaş arası tüm öğrenciler, ücretsiz olarak biletlerini maç öncesi haftalık olarak tanımlatabilecekler.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, öğrencilere bilet sürprizi yaptı. 7-18 yaş arası tüm öğrenciler ligin geri kalan bölümünde maç biletlerini ücretsiz olarak kartlarına yükleyebilecekler.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilere bilet hediye. 7-18 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, öğrenci kartlarıyla Passolig gişelerine giderek, Doğu Tribünü ya da Kale Arkası Tribünü'nden yapacakları koltuk seçimi ile ücretsiz biletlerini maç öncesi haftalık olarak Passolig kartlarına tanımlatabilirler. 7 Yaş altı çocuk taraftarlarımıza Passolig zorunluluğu yoktur. 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Spor Haberler

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