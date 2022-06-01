Öğrencilere oryanting sporunun tanıtımı yapıldı - Haberler

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Öğrencilere oryanting sporunun tanıtımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Öğrencilere oryanting sporunun tanıtımı yapıldı

Pazaryeri'nde öğrenciler, son dönemde fazlaca popüler olan oryanting sporu hakkında bilgi edindiler.

Pazaryeri'nde öğrenciler, son dönemde fazlaca popüler olan oryanting sporu hakkında bilgi edindiler.

Geleceğin olimpik sporcularını yetiştirmek, tanınmayan branşları tanıtmak, öğrencilere rehberlik etmek amacıyla Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ' Spor Tanıtım Günleri' düzenleniyor. Bu çerçevede Pazaryeri Kaymakamlığı nezdinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda ortaokul ve lise öğrencileri oryanting sporu hakkında bilgi edindiler. Öncelikle eğitmenlerden teorik ders alan öğrenciler ardından sporu uygulamalı olarak hayatlarına geçirdi.

Oryanting sporu nedir

Son dönemlerde oldukça popüler olan oryanting, pusula bir harita kullanılmak suretiyle yön bulmayı içeren, zamana karşı gerçekleştirilen bir spordur. Özellikle ormanlık alanlarda yapılan bu spor günümüzde birçok federasyon bünyesinde örgütlenmiş şekilde kurallara bağlı olarak yapılan bir yarıştır. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Pazaryeri Hisarcık gençlik Bilecik Spor Haberler

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