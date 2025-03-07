Öğrencilere Anlamlı Sürpriz: Mektuplarla Moral Verildi

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte yurtlarına dönen öğrenciler, anlamlı ve içten bir sürprizle karşılandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrencilere özel mektuplar yazıldı, küçük ama samimi ikramlıklar hediye edildi ve bir mektup ile bin tebessüme ortak olundu. Etkinliğin gerçekleştirildiği Harput Öğrenci Yurdu, Yurt yönetimi ve yurt time öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan mektuplar, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve kendilerini daha özel hissetmelerini amaçladı. Yeni döneme moral ve enerjiyle başlamalarını sağlamak için her bir mektupta, onlara destek ve başarı dilekleri iletildi. Bunun yanı sıra, çeşitli ikramlıklarla öğrencilerin yüzü güldü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz yurtta kendilerini bir aile ortamında hissetmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yurtlarımız öğrencilerimizin sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir yurt değil. Barınma, beslenmenin yanı sıra sosyal, kültürel etkinliklere de önem veriyoruz. Harput Öğrenci Yurdumuzda yurt yönetimimiz ve yurt time öğrencilerimizin yapmış olduğu bu güzel etkinlik ile güzel hatıralar akıllarda kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ