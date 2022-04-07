Öğrenciler Yalnızçam'da aldıkları eğitimle geleceğin uzman kayakçısı olacak

Yeterli kar seviyesine sahip Yalnızçam Kayak Merkezi'nde "Kayağı Tanıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında, yaklaşık 100 ortaokul öğrencisi antrenörlerden kayak eğitimi gördü.

Gönüllü verilen eğitimin ardından öğrenciler, ilkbaharda aldığı yeterli kar yağışının ardından Yalnızçam Kayak Merkezi'nde turistlerle kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, nisan ayında kayak yapmanın çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bunu çocuklar için avantaja dönüştürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 100 öğrenciyi kayakla tanıştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır bu tesislerden yararlanamıyorduk. Ancak bu yıl kar yağışının yoğun olmasını da fırsat bilerek, projeyi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde çocuklarımız kayak ile tanışıyorlar. Ellerinde, bölgelerinde böyle bir potansiyelin olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla Yalnızçam'ın daha çok tanınmasını da sağlamış olacağız. Bugün kayakla tanışan her çocuğumuz geleceğin belki uzman kayakçısı olacak. Biz buna alt yapı hazırlamaya çalıştık."

Bulut, alınan eğitimin ardından öğrencilerin kayağa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Hakan Fırıncı da Ardahan'ın önemli potansiyeli olan Yalnızçam'da nisanda hem kayak yapmanın hem de öğrenmenin çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Çocukların kalak heyecanını aktaran Fırıncı, "Çocuklar çok memnun kalıyorlar. Çünkü birçoğu burayı ilk kez görüyor. Dolayısıyla bu ortamı ve havayı solunca etkisinde kalıyorlar. Çoğu da öğrenmeye hevesli ve istekli çocuklar. Bu durum karşısında bizde mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Enes Özer de kayak ile ilk kez tanıştığını belirterek, "Çok sevdim ve tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Gelecek yıl tabii ki daha hazırlıklı olacağım." dedi.