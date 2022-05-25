OGM Ormanspor'un yeni başkanı İbrahim Şanlı oldu - Haberler

OGM Ormanspor'un yeni başkanı İbrahim Şanlı oldu
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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OGM Ormanspor Kulübünde başkanlığa İbrahim Şanlı seçildi.
OGM Ormanspor Kulübünde başkanlığa İbrahim Şanlı seçildi.
Kulübün açıklamasına göre, 36. olağan genel kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Oylama sonucunda İbrahim Şanlı kulübün yeni başkanı oldu.
Başkanlık görevini Şahin Aybal'dan devralan Şanlı, Orman Genel Müdürlüğünde başmüfettişlik görevini de sürdürüyor.
Yoğun katılımın olduğu genel kurula Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor