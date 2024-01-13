OGM Ormanspor, Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-70 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Özkan Çağlayan
Nesibe Aydın : Thomas 15, Pelin Derya Bilgiç 4, Gamze Takmaz 2, Cannon 18, Coates 17, Feride Şevval Akalan 3, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İlayda Güner 2, Zec 6
OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 15, Dantas 12, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 6, Banu Şimşek 5
1. Periyot: 22-25
Devre: 41-46
3. Periyot: 57-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi.