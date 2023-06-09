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OGM Ormanspor, milli pivot Esra Ural Topuz'u transfer etti

OGM Ormanspor, milli pivot Esra Ural Topuz'u transfer etti

Spor Haberleri

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, milli oyuncu Esra Ural Topuz'u transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, milli oyuncu Esra Ural Topuz'u transfer etti.

OGM Ormanspor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun gelecek sezon başkent ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen Esra Ural Topuz, geçen sezon ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da oynadı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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