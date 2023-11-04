OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-58 yendi. Başkent ekibi ligdeki 8. galibiyetini alırken, Kayseri temsilcisi 4. yenilgisi yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Burak Anlatıcı, Umut Memiş
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 12, Amaral 26, Cansu Köksal Öngüner 15, Katanic, Onyenwere 16, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altupa 2, Esra Ural Topuz 4, Sudenaz Bal
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 14, Wiley 15, Damla Gezgin 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Holmes 9, Sevgi Tonguç 2, Merve Arı, Petronyte 9, Goncagül Kavak, Nazlı Bircan Gökdemir 2
1.Periyot: 18-10
Devre: 30-27
3.Periyot: 55-40
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-58 yendi.
Başkent ekibi ligdeki 8. galibiyetini alırken, Kayseri temsilcisi 4. yenilgisi yaşadı.