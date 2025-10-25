OGM Ormanspor, Kocaeli Kadın Basketbol'u Farklı Geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında OGM Ormanspor, evinde Kocaeli Kadın Basketbol takımını 79-54 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Mehmet Burak Anlatıcı, İsmail Bayram
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 5, Kübra Erat 4, Shields 11, Anigwe 21, Fraser 14, Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 4, Dillard 9, Yaren Düzcü 1, Banu Şimşek 4, Yağmur Sude Güvercin 2, Melisa Dönmez
Kocaeli Kadın Basketbol : Martinez 4, Derin Yaya 21, Yağmur Bul 2, Jones 6, Reimer 4, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Zabotkaite 2, Buket Ünal
1. Periyot: 24-13
Devre: 46-25
3. Periyot: 64-35
Beş faulle çıkan: 34.33 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)
OGM Ormanspor, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.