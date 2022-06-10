OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu - Haberler

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibinde yardımcı antrenörlük de yapan Oktay'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Ligde normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne elenmişti. Ligin sona ermesiyle başantrenör Alper Durur'la yollar ayrılmıştı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor