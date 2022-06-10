OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibinde yardımcı antrenörlük de yapan Oktay'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ligde normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne elenmişti. Ligin sona ermesiyle başantrenör Alper Durur'la yollar ayrılmıştı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Basketbol Süper Ligi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title