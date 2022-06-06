OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Durur ile yollar ayrıldı - Haberler

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Durur ile yollar ayrıldı
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, başantrenör Alper Durur ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın A Takımı Başantrenörlük görevinde bulunan Alper Durur'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor