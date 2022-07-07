OGM Ormanspor, Jelena Dubljevic'i transfer etti Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Karadağlı uzun forvet Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Karadağlı uzun forvet Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki 1.91 metre boyundaki Dubljevic'in transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu sezon takımımız için mücadele edecek Jelena Dubljevic'e OGM Ormanspor ailesine hoş geldin diyoruz." denildi. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Basketbol Süper Ligi Jelena Dubljevic Spor Haberler

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