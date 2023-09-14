OGM Ormanspor, İzmir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor'u 82-78 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Polat Parlak, Mustafa Candemir Tabak, Gündoğan Ali Balaban
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 12, Cansu Köksal Öngüner, 11, Dantas 21, Katanic 17, Esra Ural Topuz 15, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 5, Ceylin Beyza Altunpa 1
İzmir Belediyespor: Ayşe Cora 14, Calhoun 15, Özge Özışık 7, Nared 13, Hillsman 23, Ivanova 2, Hande Kuzu 1, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 37-36
3. Periyot: 61-56
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında OGM Ormanspor, sahasında İzmit Belediyespor'u 82-78 yendi.
Kaynak: AA / Spor