OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finalde üçüncü maça çıkacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin üçüncü maçında yarın OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Yarı final serisinin ilk iki maçını sahasında 91-64 ve 75-68 kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seride 2-0 önde bulunuyor. Mersin ekibi bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

OGM Ormanspor'un kazanması durumunda serinin dördüncü maçı yine Ankara'da oynanacak.