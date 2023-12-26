OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 95-73 yendi. OGM Ormanspor, 4 maç aradan sonra kazanarak 10. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ligdeki 15. maçını da kaybetti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sezer Bor, Kadir Giray Esen
OGM Ormanspor: Sutton 10, Gökşen Fitik 9, Dantas 20, Onyenwere 18, Esra Ural Topuz 11, Doğa Adıcan 16, Katanic 2, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Oktan, Ceylin Beyza Altunpa 5, Melek Havva Eşit, Aleyna Sultan Akdağ
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Janelle 24, Betül Kutlu 2, Nuran Tutsak 6, Elanur Demir 7, Pardee 22, Öykü Canlıel 2, Sena Işık 4, Öykü Taşkın 6, Şara Bas
1. Periyot: 27-17
Devre: 55-44
3. Periyot: 77-59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 95-73 yendi.
OGM Ormanspor, 4 maç aradan sonra kazanarak 10. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ligdeki 15. maçını da kaybetti.